Anabel Pantoja confirma la última hora sobre su tía, Isabel Pantoja: 'Mi corazón...'

Anabel Pantoja ha confirmado la última hora de su tía, Isabel Pantoja: no hay ningún distanciamiento entre ellas. Con un mensaje, la influencer ha demostrado lo unida que sigue a la artista, quien se acordó de ella en su último concierto. “Mi corazón está allí”, ha escrito Anabel lamentando no haber podido acompañar a su tía.

Hace unos días saltó el rumor de que la relación entre ambas se había enfriado de manera notable. No obstante, Isabel le dedicó unas tiernas palabras a la excolaboradora y también a su hija Alma que hicieron reaccionar a la influencer.

Anabel Pantoja confirma la última hora de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja se subió ayer, 26 de diciembre, al escenario del Festival Starlite Christmas para cerrar su gira 50 Aniversario. La actuación fue sublime y la tonadillera puso así el broche de oro a sus meses más amargos. Muy lejos de allí, Anabel Pantoja siguió con atención el concierto dando una información inesperada sobre su tía.

La última hora que confirmó Anabel sobre Isabel es que no existe ningún distanciamiento entre ellas. “Mi corazón está allí”, escribió la influencer como respuesta al mensaje que su tía le envió sobre el escenario.

La madre de Kiko Rivera acostumbra a usar sus conciertos para mandar mensajes que traspasan sus directos. En esta ocasión, fue Anabel la destinataria de uno de ellos tras varias semanas sobrevolando rumores de distanciamiento entre tía y sobrina. Sucedió segundos antes de que Isabel interpretara el tema Garlochí que se hizo viral por el baile que Anabel creó para la canción.

Dado que la influencer no pudo acompañar a su tía en este concierto por su reciente maternidad, la folclórica tuvo un gesto con ella. “Vamos a hacer el baile de mi Ana, mi Anabel, un besito amor mío”, pronunció Isabel, que también se acordó de la pequeña Alma. “Y para la niña, que te quiero amor mío, la más guapa del mundo”, señaló.

En el mismo instante en que Isabel pronunciaba estas palabras, Anabel seguía a cientos de kilómetros la actuación de su tía. La influencer compartió con sus seguidores varias instantáneas en las que mostraba que estaba siguiendo en directo el concierto, acompañada de su hija. “Mi corazón está allí”, publicó, demostrando que no hay ningún distanciamiento entre ellas y que continúa atenta a los pasos de su tía.

Anabel Pantoja desvela el motivo que le mantiene lejos de Isabel Pantoja

Anabel se ha entregado en cuerpo y alma al cuidado de su pequeña. Desde que dio a luz se ha recluido en su casa de Canarias junto a su novio, David Rodríguez. La pareja se está habituando a ser uno más en la familia, viviendo momentos únicos junto al bebé.

Esto no ha impedido que hayan salido a la luz rumores que apunten a un distanciamiento entre tía y sobrina. Sobre todo, porque la influencer no ha viajado todavía a Sevilla desde que se convirtió en mamá. Por lo que Isabel no ha podido conocer en persona al nuevo miembro de su familia.

Sin embargo, ha sido la propia Anabel quien desmentía estos rumores con su última publicación en su perfil de Instagram. Además, hace unos días la prima de Isa Pi también explicaba el motivo que le impedía poder viajar para reencontrarse con los suyos. “Aunque quiero ir a Sevilla a ver a los míos, necesitaba estar aquí tranquila, la gordi cumplió ayer 1 mes y es muy pequeña”, explicó.

Por lo tanto, aunque sí existe un distanciamiento, este nada tiene que ver con problemas entre Anabel y su tía. Se trata de un distanciamiento temporal debido a que la influencer todavía considera a Alma muy pequeña para viajar.