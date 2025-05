Alejandra Rubio desvela lo que nadie sabe sobre el hijo que está esperando Jeimy Báez

Alejandra Rubio era preguntada esta semana por el embarazo de Jeimy Báez, expareja del padre de su hijo. La hija de Terelu Campos explicaba por qué Carlo Costanzia no quiso responder en ¡De Viernes! a las preguntas sobre la que fuera su novia. Rubio, tajante, aseguró que ella no tuvo que ver en la decisión del hijo de Mar Flores de no hablar sobre el tema.

Preguntada sobre si Carlo no quiso abordar el asunto de su ex por respeto a ella, Alejandra lo tiene claro. "Eso no lo hace para respetarme. A mí me da exactamente igual", respondió la colaboradora de Telecinco.

A las puertas de su casa, Alejandra aprovechó la presencia de los micrófonos para desmentir lo que se dice sobre su personalidad. "A ver, yo tengo carácter. Eso lo sabéis porque me veis, pero tampoco es una cosa loquísima", aclaraba con naturalidad.

Alejandra Rubio deja claro que ella no tuvo nada que ver en la decisión de su pareja

Esta nueva aparición pública sirve para confirmar que la prima de José María Almoguera sigue al lado de su pareja en medio de la tormenta mediática que últimamente les rodea. Una situación a la que el hijo de Mar Flores se refirió en su entrevista reciente respondiendo a las preguntas sobre la supuesta crisis en su relación con Alejandra Rubio.

El yerno de Terelu Campos insistió en que no hay problemas con su pareja y que todo está bien. Carlo Costanzia recordó los meses tan intensos que vivieron tras la llegada de su bebé que vino al mundo cuando apenas llevaban un año juntos.

Carlo reconoció que se centraron en el bebé y se olvidaron de cuidar su vínculo. "Estábamos descuidándonos y hablamos para sacar una noche para cenar o ir al cine y charlar", explicó el actor.

Más allá de los comentarios o rumores sobre su relación, el embarazo de la ex de Carlo era el otro gran tema de la noche. Un asunto que el joven no quiso abordar y, a la vista de la respuesta de Alejandra Rubio, lo hizo por decisión propia.

Alejandra Rubio aclara que Carlo no vetó el tema del embarazo de Jeimy por respeto a ella

Carlo Costanzia y Jeimy Báez mantuvieron una relación sentimental que sigue dando que hablar. Hace un par de semanas ella acudió a ¡De Viernes!para hablar de su embarazo, una situación de la que el actual novio de Alejandra Rubio días después no quiso comentar.

Báez confirmó su embarazo en Fiesta y, solo unos días después, la joven se sometía a una entrevista hablar de su futura maternidad. Fue entonces cuando reveló por error que el padre de su hijo es Yulen Pereira, el que fuera pareja de Anabel Pantoja.

Quien tampoco ha querido pronunciarse sobre este embarazo es el esgrimista. Siguiendo el ejemplo de Carlo Costanzia, Pereira guarda silencio y ni confirma ni desmiente que él sea el padre del bebé que Jeimy espera.