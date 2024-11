Albert Om, completamente roto por la muerte de Òscar Moré, su compañero en TV3

La inesperada muerte de Òscar Moré ha dejado una profunda huella en el periodismo catalán y ha impactado a quienes trabajaron a su lado. Albert Om, que compartió gran parte de su carrera con Moré, ha recordado emocionado los momentos compartidos con él.

Albert Om, destrozado tras la muerte de Òscar Moré

Trabajaron juntos en L'hora del pati de RAC1 y en el programa El club de TV3. Albert Om fue el responsable de descubrir a Òscar Moré y llevarlo a su primer programa, en el que el joven periodista demostró un talento y creatividad únicos.

"Llamé a la radio a las tres de la tarde. Me lo contó alguien con quien trabajamos juntos y no me lo podía creer, era increíble. Tenía que saber si era cierto", ha compartido Om en el programa El balcó de Ser Catalunya.

La noticia de la pérdida de Moré lo ha dejado sin palabras, y al recordar esos años en la radio, la tristeza en su voz ha sido evidente. "Òscar era increíblemente divertido, muy creativo, trabajador, exigente e irónico", ha añadido Albert Om.

Albert Om ha recordado también su paso conjunto por El club, el programa de TV3 en el que Moré se consolidó en televisión. Durante esos años, Om y Moré compartieron no solo horas de trabajo, sino una complicidad que trascendió las ondas y la pantalla.

"Fueron seis años entre la radio y la televisión", ha explicado Om. Además, ha destacado que, aunque actualmente solo mantenían una relación de oyente y presentador, seguía valorando el crecimiento personal y profesional de su amigo.

"Me hacía feliz ver que Òscar había encontrado su sitio en Lápiz de memoria. Un proyecto que le llegaba en un momento de madurez y en el que plasmaba esa picardía que lo caracterizaba", ha expresado emocionado.

"Su carácter evitaba que su programa fuera azucarado. Era tierno, dulce, pero con esa picardía ampurdanesa. Con él, reías y llorabas al mismo tiempo", ha añadido el catalán, recordando la autenticidad de Òscar Moré.

"Es su legado. Imagino cómo deben estar pasándolo todos hoy", ha concluido. Con estas emotivas declaraciones, Albert Om ha dejado entrever la tristeza que atraviesa a quienes lo conocieron y admiraron.