Adiós a 'La Selva' de Xavier Grasset tras la última decisión de TV3

Este viernes 6 de diciembre, día de la Constitución española, es festivo en todo el país, y TV3 ha decidido ajustar su parrilla para adaptarse a la ocasión. Entre los cambios más destacados, la cadena pública de Cataluña no emitirá La Selva, el programa presentado por Xavier Grasset.

El espacio se ha convertido en una cita indispensable para muchos espectadores interesados en la actualidad política y social. Sin embargo, cederá su horario a una programación especial con un enfoque más familiar y festivo.

Adiós a La Selva de Xavier Grasset

En su lugar, TV3 emitirá dos películas navideñas: El ball de Nadal y Encantats per Nadal, que buscan acercar el espíritu de estas fechas a las pantallas de los hogares catalanes. No obstante, los ajustes en la programación no se limitan a la tarde.

Durante toda la jornada, TV3 no emitirá programas en directo, una decisión habitual en la cadena en periodos de vacaciones. Por la mañana, en lugar de sus contenidos habituales, los espectadores podrán disfrutar de una selección especial de Plats Bruts.

Como muchos saben, se trata de una de las series más emblemáticas de la televisión catalana. Cuatro de los capítulos más recordados de esta mítica comedia formarán parte del homenaje. No cabe duda de que es una oportunidad para revivir las aventuras de Lópes y David.

TV3 cancela la emisión de La Selva de este viernes

A pesar de estos cambios, los seguidores de La Selva no deben preocuparse. El programa de Grasset regresará con normalidad el próximo lunes 9 de diciembre. De esta manera, Xavier Grasset y su equipo volverán a ofrecer su habitual análisis de la actualidad.

Este cambio en la programación es una muestra de la flexibilidad de TV3 para adaptarse a días festivos con una oferta más ligera. El objetivo de este cambio en su parrilla es orientar la programación hacia una selección de formatos d'entretenimiento.

Es posible que la ausencia de La Selva pueda decepcionar a algunos espectadores. No obstante, las propuestas alternativas, como las películas navideñas y el regreso de Plats Bruts, aseguran contenido variado y atractivo para todos los públicos.

Con esta reestructuración puntual, TV3 busca combinar tradición y actualidad. Ofreciendo una jornada diferente pero manteniendo su compromiso con los espectadores, que podrán retomar su rutina televisiva el próximo lunes con la vuelta de todos sus programas habituales.