El actor catalán que dejó el campo y su tractor para dar el salto a la gran pantalla

Jordi Pujol Dolcet era un nombre desconocido para muchos hace pocos años. Pero una oportunidad que se le presentó como uno de esos trenes a los que no puedes dejar escapar. Y le hicieron saltar a la popularidad.

Seguro que nunca imaginó que su participación en la película Alcarràs lo catapultaría al estrellato. Y mucho menos que cambiaría su tractor y los campos de frutales de Lérida, por las cámaras de cine y los focos.

Jordi Pujol Dolcet puede decirse que ya es un actor que en el famoso film encarnó a Quimet. Un agricultor que enfrenta la desaparición de su modo de vida.

El actor Jordi Pujol Dolcet también ha sido campesino toda su vida. Debido a los bajos precios de la fruta, se vio obligado a dejar el campo y trabajar como paleta para el ayuntamiento de su pueblo. Su salto al mundo del cine ocurrió de la forma más inesperada posible.

El día que cambió la vida de Jordi Pujol Dolcet para siempre

Un buen día, Jordi Pujol Dolcet se despertó y se preparó para participar en una protesta de agricultores de Lérida. La sorpresa llegó cuando el equipo de Alcarràs lo descubrió y le ofreció un papel en la película. Desde entonces, su rostro ha aparecido en pantallas de todo el mundo.

A partir de entonces, su éxito no ha parado de crecer y Alcarràs se llegó a convertir en la película española más vista del 2022. Fue seleccionada para más de 37 festivales internacionales, incluyendo el prestigioso Festival de Nueva York, y Carla Simón, su directora, hizo historia al ganar el Oso de Oro en Berlín.

De esta forma, se convirtió en la primera directora española en obtener este reconocimiento. Alcarràs recibió 11 nominaciones para los Premios Goya de 2023, confirmando así su éxito a nivel nacional. Pero quien realmente ganaron fueron unos actores que vieron como su vida dio un giro de 180 grados.

El actor que ha cambiado el campo por las cámaras

Jordi Pujol Dolcet tenía una explotación de 30 hectáreas en la también localidad leridana de Soses. La situación era insostenible y por ello decidió sumarse a la protesta de sus compañeros de batallas y profesión. En una entrevista en Segre, él mismo ha confirmado que dedicarse a la agricultura "es una pasada".

Lo que no está tan bien es cobrar por debajo de lo que deberías cuando tu implicación siempre está por encima. Por eso, se puede decir que a Jordi Pujol Dolcet el cine le salvó la vida. No se sabe qué está haciendo en estos momentos, si otros directores contarán con él para sus próximos proyectos o no.

Pero, al menos, el vecino de Soses tiene claro que hay otros caminos más allá del sufrimiento. Que por mucho que luches, a veces no siempre se recibe lo que mereces. Y que los sueños, si pones mucho empeño, hasta se pueden hacer realidad.