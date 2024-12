El Barça no esperaba llegar tan apurado a Son Moix, pero lo cierto es que el equipo que lidera Hansi Flick necesita volver a sumar los tres puntos como sea. El Barça visita al RCD Mallorca este mismo martes (19 h) y lo hace tras hacer oficial la decisión más inesperada de Hansi Flick, que prepara cambios para recuperar la dinámica. El Barça tropezó contra la UD Las Palmas (1-2) este pasado sábado y los de Hansi Flick no se pueden permitir no sumar los 3 puntos: el Madrid ya se acerca.

Hansi Flick sabe que el Barça ha perdido la buena dinámica, sobre todo a nivel de trabajo, y ya ha tomado una drástica decisión para revertir dicha situación. Esta decisión pasa por preparar 2 novedades de cara al partido contra el Mallorca, equipo balear que ocupa la sexta posición en la clasificación de LaLiga EA Sports con 24 puntos. El partido podría parecer sencillo para el Barça, pero lo cierto es que Son Moix siempre es un estadio complicado y más si llegas con dudas futbolísticas y de sensaciones.

Hansi Flick ha tomado una decisión drástica para enfrentarse al RCD Mallorca de Jagoba Arrasate, que siempre le complica y mucho las cosas al conjunto culer en Son Moix, estadio balear. Hansi Flick ya confirma la decisión más inesperada y la hace oficial: el entrenador alemán prepara 2 novedades importantes para enfrentarse a uno de los equipos más contundentes de LaLiga española.

Ya es oficial, Hansi Flick confirma la decisión más inesperada: '2 novedades y 3 s...'

"Ni las Ligas se ganan en octubre ni tampoco se pierden en diciembre", explicaban fuentes del Barça a 'e-Notícies' a pocas horas del duelo contra el RCD Mallorca. Si bien es cierto que el Barça es líder de LaLiga con un punto más que el Madrid, los blancos tienen un partido menos y dependerían de ellos para ser campeones. Además, el problema principal reside en que Hansi Flick no ha conseguido enchufar a sus jugadores más allá del día en que se jugó contra el Brest francés.

El Barça viene de tropezar contra Real Sociedad, Celta de Vigo y Las Palmas y Hansi Flick necesita que sus pupilos reaccionen contra un Mallorca que llega de ganar al Valencia. Los de Arrasate son especialistas en complicarle las cosas al Barça, por lo que Flick prepara una decisión drástica con 2 novedades: Lamine Yamal y Dani Olmo, titulares en Son Moix.

Hansi Flick no quiere más sorpresas y sabe que, para ello, será vital que todas las piezas de su 'Plan A' regresen a su debida posición sobre el terreno de juego. Lamine Yamal será titular en el costado derecho, mientras que Dani Olmo acompañará a Pedri y a Marc Casadó en la tercera altura del centro del campo (mediapunta). Hablamos de decisión inesperada pues Gavi se quedará fuera del once titular por decisión técnica y táctica de Hansi Flick, al igual que otras figuras como Fermín López.