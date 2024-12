El Barça no ha llegado a tiempo y no ha podido inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sportsantes de las 24 horas del 31 de diciembre. Las consecuencias del desastre en Can Barça son evidentes: ni Dani Olmo ni Pau Víctor podrán jugar en este segundo tramo de temporada oficial, por lo que ambos quedarán libres. El Barça ha intentado, hasta última hora de este martes, mediar con LaLiga para disponer de margen salarial, pero las pruebas aportadas no han sido suficientes y no se ha logrado.

Con todo ello, el Barça no podrá contar con Dani Olmo y Pau Víctor para el segundo tramo de temporada, que arrancará una vez termine el mercado de fichajes de invierno. El Barça, además de firmar el nuevo contrato con Nike, había tratado de activar una palanca de última hora, pero LaLiga EA Sports no ha validado la documentación de forma definitiva. Con todo ello, Dani Olmo y Pau Víctor quedarán libres este 1 de enero de 2025: el mediocampista podrá fichar por otro club mientras que el de Sant Cugat saldrá cedido.

Esta es la situación a esta hora de la noche, pues el Barça ha solicitado una nueva licencia a la RFEF, que deberá ahora decidir sin demasiadas competencias sobre LaLiga. El Barça, eso sí, ha deslizado que Dani Olmo y Pau Víctor sí que podrán jugar la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Champions League.

La situación es muy delicada para el Barça, pero sobre todo para un Joan Laporta que no ha logrado llegar a tiempo: la decisión de LaLiga ya es firme y oficial. El Barça intentó vender una parte de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou a modo de palanca, pero la hipoteca de 100 millones no fue aceptada por LaLiga.

Última hora oficial: el Barça no consigue inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga

El movimiento del Barça busca ganar margen de tiempo hasta el cierre del mercado el 2 de febrero para poder inscribir a ambos jugadores, peor LaLiga da el tema por zanjado. La pelota está en el tejado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que deberá decidir a la hora de tomar una conclusión final en favor de unos u otros.

El Barça, por su parte, ya trabaja para dar solución al asunto y fuentes del club culer aseguran que, de cara al próximo 3 de enero, se darán más detalles. Lo que está claro es que este mismo martes, pasadas las 24 horas, Pau Víctor y Dani Olmo dejarán de estar inscritos en LaLiga EA Sports y no podrán jugar.