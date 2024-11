La última hora del Barça apunta a Alejandro Balde: fichaje top para el Betis, todo OK

El Real Betis estaría interesado en hacerse con los servicios de un joven jugador del Barça que Hansi Flick ha hecho debutar esta campaña. Alejandro Balde es el titular indiscutible del lateral zurdo del equipo y lo ha jugado prácticamente todo. La confianza del técnico alemán en Balde es total y prácticamente no ha tenido descanso des del comienzo de la temporada.

Sin embargo, cuando le toca ser suplente, el nivel de la banza izquierda baja drásticamente. Y es que Gerard Martín, que la temporada pasada hizo una buena campaña en el filial, parece no dar la talla para un club tan grande como el FC Barcelona. En principio, se creía que Flick apostaría por Álex Valle tras su buena pretemporada en tierras americanas, pero finalmente se marchó cedido al Celtic.

El problema que tuvo Flick es que no podía garantizar demasiados minutos a Álex Valle y ambas partes acordaron una cesión al Celtic de Glasgow. En consecuencia, Gerard Martín pasaba a ser el segundo lateral zurdo del Barça que podía dar descanso a Balde cuando Flick lo considerara oportuno. Gerard Martín comenzó fuerte la temporada, pero ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto que el Barça podría estar buscando un recambio en el mercado de invierno.

El Betis se lanza por el fichaje de Gerard Martín

El Betis está particularmente interesado en hacerse con los servicios del joven canterano del Barça en el próximo mercado estival. Gerard Martín todavía tiene ficha del filial aunque está en dinámica de primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick. Gerard tiene contrato hasta junio de 2025, pero todo hace indicar que el Barça ya lo habría renovado hasta junio de 2028 aunque no lo haya hecho oficial.

El Barça no quería que el defensa pudiera salir como agente libre a final de temporada y no tener ningún tipo de ingreso. La cláusula de Gerard Martín ha aumentado hasta los 100 millones, aunque el Barça podría dejarlo salir por una cifra bastante inferior. No se descarta que la dirección deportiva culé acepte una cesión para que Gerard Martín pueda disponer de minutos y rodaje en primera división.

El Barça está dispuesto a negociar con el Betis

El Betis tiene la mirada puesta en Gerard Martín de cara a la próxima temporada. La idea del Betis era adelantarse a la renovación del Barça para conseguir que el futbolista llegara a coste cero. Pero parece ser que el Barça no está dispuesto a ello y oficializará su renovación en breve.

Gerard Martín ha sido una de las apuestas de Hansi Flick durante la pretemporada. El lateral convenció a Flick y se quedó en la primera plantilla, Gerard ha disputado 10 partidos entre Liga y Champions. Habrá que estar atentos cuando la temporada finalice y se produzca el retorno de Álex Valle, que podría abrir la puerta de salida a Gerard Martín.