Todos hablan del dardo de Gavi a Luis de la Fuente antes de ser convocado: 'Es lo...'

La gran novedad en la lista de Luis de la Fuente para disputar fase final de la Nations League ha sido la presencia de Gavi. El '6' del Barça, que se había perdido las últimas convocatorias de la Selección Española, vuelve al combinado nacional para reforzar la medular. Una noticia que ha causado gran revuelo y alegría en el seno del club catalán, pues aficionados y compañeros consideran que Gavi lo merece.

Es bastante evidente que Gavi no partirá como titular en la Selección Española, pero puede jugar un papel destacado en el grupo. Su garra y energía pueden ser clave en momentos concretos y Luis de la Fuente lo sabe perfectamente. Sin embargo, minutos después del último partido liguero celebrado en San Mamés, el '6' del Barça habló sobre su posible regreso al combinado nacional en unos términos sorprendentes.

Gavi recibe la mejor noticia posible

Gavi está de vuelta tras pasar casi un año entero en el dique seco. La grave lesión que sufrió con la Selección Española a finales de 2023 frenó su progresión, pero ya está completamente recuperado. Flick le ha dado minutos de forma paulatina y el '6' ha respondido de maravilla, tanto que ha recibido la llamada de Luis de la Fuente.

Sin embargo, antes de recibir la noticia de su convocatoria, Gavi habló alto y claro de su posible regreso a la Selección Española. Lo hizo tras el último partido de liga en San Mamés y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Seguro que Luis de la Fuente ha tomado buena nota de ello.

La sinceridad de Gavi le puede pasar factura

Antes de saber que iba a ser convocado, Gavi no demostró demasiada ilusión por su vuelta a la Selección Española. "Si Luis de la Fuente me llama, pues me llama, y si no, pues a descansar y a por la temporada siguiente con el Barça, que es lo más importante". Unas palabras que han causado cierto estupor y polémica entre los aficionados.

Sin embargo, pese a la desidia mostrada por Gavi, es evidente que el andaluz celebra su vuelta a la Selección Española. Es uno de los futbolistas más queridos por el vestuario de La Roja. Ahora solo falta conocer su rol en el combinado nacional.

Luis de la Fuente prepara la fase final de la Nations League, torneo que parece no obsesionar demasiado a Gavi a tenor de sus declaraciones. Más preocupado por ser titular en el Barça, el andaluz acabó generando cierta polémica. Sin embargo, el '6' es consciente que gracias a De la Fuente tiene la oportunidad de volver a recuperar su mejor versión.