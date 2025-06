Ter Stegen responde a la traición de Deco con exigencias: 'Para que me vaya...'

Ter Stegen ha sido el guardián de la portería del Barça durante la última década. El portero alemán se ha consolidado como uno de los mejores en su posición, incluso se habló de que podría arrebatarle la titularidad a Manuel Neuer en la Selección de Alemania. Sin embargo, esta temporada ha tenido que enfrentar una de las pruebas más duras de su carrera.

A comienzos de curso, Ter Stegen sufrió una grave lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de siete meses. Esta ausencia prolongada dejó un vacío importante en el arco culé y ha generado incertidumbre sobre su futuro en el club. Pero la mala racha no terminó ahí.

En las últimas semanas han empezado a circular rumores que apuntan a una posible salida de Ter Stegen del FC Barcelona. Estos rumores han cobrado fuerza con la supuesta intención del club de incorporar a Joan García. Deco estaría encantado de fichar al crack del RCD Espanyol, pero el capitán del Barça lo tiene todo muy claro.

Ter Stegen se quiere quedar, pero...

Pese a todos estos obstáculos, Ter Stegen ha dejado claro que su voluntad es permanecer en el Barça. Hace apenas unos días, el alemán se manifestó públicamente para aclarar su situación. "Nadie me ha hablado de esto, así que no me preocupa", empezó diciendo.

"Sé que estaré en el Barça el año que viene. Si no recuerdo mal, y si no ha ocurrido ninguna novedad en las últimas horas, solo tenemos dos porteros para la próxima temporada, Iñaki Peña y yo", aseguró Ter Stegen.

Estas declaraciones reflejan la confianza del portero en mantener su lugar dentro del equipo, a pesar de la presión externa. Sin embargo, Ter Stegen también ha dejado claro que, si la directiva insiste en su salida, pondrá condiciones muy estrictas para marcharse.

La exigencia de Ter Stegen para decir adiós

Ter Stegen tiene contrato hasta 2028 y solo saldrá si el club le abona la totalidad del salario pendiente por las tres temporadas restantes. Esto significa que para que el portero acepte una salida anticipada, Deco tendría que pagarle la suma íntegra de lo que resta de su contrato.

La situación ha generado un clima de incertidumbre y tensión. Por un lado, Deco busca renovar la portería con el fichaje de Joan García y presionar para que Ter Stegen abandone el club. Por otro, el capitán culé se mantiene firme en su postura y no tiene intención de ceder sin que se respeten sus derechos contractuales, según ha informado el diario SPORT.

El futuro de Ter Stegen sigue siendo un tema abierto. La directiva tendrá que decidir si insiste en traer a Joan García y asumir el coste económico que implica la posible salida del alemán. Mientras tanto, el alemán permanece firme, dejando claro que quiere seguir defendiendo la portería, pero no a cualquier precio.