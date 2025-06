Fabrizio Romano, periodista italiano, es uno de los grandes informadores del famoso mercado de fichajes de verano, que ya ha empezado a cocinarse a fuego lento con miles de traspasos sonados. El Barça está haciendo los deberes y, al parecer, podría seguir avanzando en muy buena dirección, según ha explicado Fabrizio Romano. Una estrella mundial que sonaba para fichar por el Real Madrid podría acabar fichando por el Barça: hay revolución en el extremo izquierdo, prácticamente nadie se lo esperaba.

Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ya ha revelado el último gran fichaje del Barça, el cual casi nadie se esperaba o daba por hecho. Fabrizio Romano, famoso por su habitual 'Here We Go', ha publicado una información que confirma que el Barça tiene un nuevo objetivo de mercado, el cual nadie tenía en el radar.

Lo curioso es que este nuevo fichaje del Barça también estuvo a nada de ser completado por el Real Madrid. El club blanco, que ya ha empezado a preparar el Mundial de Clubes, está completando un mercado de fichajes de escándalo, pero se quedará sin una figura que será culer. Fabrizio Romano ya lo confirma: no seguirá en el Bayern de Múnich y varios equipos, sobre todo el Barça, están siguiendo la pista de dicho extremo izquierdo español.

De sonar para el Real Madrid a fichar por el Barça, Fabrizio Romano ya lo confirma

Los ojos de medio mundo están mirando al Barça, que con total seguridad cerrará el fichaje de Joan García. Ahora bien, el Barça tiene más frentes abiertos en este mercado de fichajes y Fabrizio Romano ya lo confirma. Al parecer, el popular periodista italiano ha revelado un nuevo movimiento del Barça, el cual poca gente se espera.

Prácticamente todos los equipos ganadores sufren pocos retoques, pero el Barça no quiere frenar y quiere elevar incluso más la exigencia. El Barça quiere ganar la Champions League y busca asaltar el mercado de fichajes, algo que ya ha sido confirmado por el propio Fabrizio Romano. El gran rival a batir será el Real Madrid, que está fichando sin parar: ya tiene en Madrid a Dean Huijsen, Alexander Arnold y está a nada de firmar a Carreras.

El Real Madrid no tiene sitio para todos y eso es algo que el Barça quiere aprovechar. Sin ir más lejos, 'e-Notícies' puede confirmar que el FC Barcelona quiere firmar un extremo izquierdo que estuvo a horas de ser jugador del Real Madrid, club liderado por Xabi Alonso. ¿De quién hablamos? Pues hacemos referencia al extremo andaluz Bryan Zaragoza, que ya conoce el interés del Barça y que no seguirá en el Bayern de Múnich alemán.

Bryan Zaragoza firmó con el Bayern hace un par de años durante un mercado de fichajes de invierno, pero apenas ha tenido protagonismo en Alemania. "Zaragoza no seguirá en Alemania y tiene ofertas de clubes de Primera División española", confirmaba Fabrizio Romano.

Este periódico puede avanzar que el Barça presentará propuesta por Bryan Zaragoza, que llegaría cedido al Barça con opción de quedarse si su rendimiento deportivo así lo avala.