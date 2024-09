Simeone rechaza su fichaje y el Barça no le quita el ojo de encima: se va en enero

Simeone ha vivido situaciones de todo tipo desde su llegada al Atleti en 2011, hace ya 13 años. Ha pasado grandes momentos, pero también ha sido objeto de críticas en muchos otros. Aun así, el argentino siempre se ha mantenido fiel a su amor por el conjunto madrileño y ha intentado ganar lo máximo posible.

Paralelamente, estos últimos años, el Barça se enfrenta a una crisis económica que hace que no pueda fichar todo lo que sus altas esferas querrían. Uno de las incorporaciones que tanteaban los catalanes fue rechazada por Simeone, que optó por apostar por otros futbolistas. Ahora, la salida de este jugador parece casi segura y los de la Ciudad Condal podrían intentarlo en unos meses.

El Barça, tras el "no" de Simeone

Simeone ha tenido que aguantar muchas temporadas sin fichajes de primer nivel, factor que ha perjudicado al equipo. Tras la gran inversión fallida con Joao Félix, en el Atleti han estado tiempo sin salir con todo al mercado. Sorprendentemente, este verano se han rascado los bolsillos y han llevado a jugadores de primer nivel al Cívitas Metropolitano.

Los de Simeone han anunciado recientemente a Julián Álvarez, quien fue la guinda del pastel. Pero, evidentemente, han tenido que dejar escapar otras ofertas de mercado para fortalecer su plantilla con lo mejor del panorama futbolístico. Uno de los que más sonaba en los despachos del Atleti estuvo en el radar del Barça, que no pudo ficharlo por sus contratiempos económicos.

El jugador en cuestión es Javi Guerra, la estrella del Valencia que ya está dando mucho de lo que hablar. Con un valor de mercado de 20 millones de euros, el mediocentro se ha situado en la lista de favoritos de diversos de los grandes. Parece que su salida del conjunto español está cada vez más cerca y el Barça podría aprovecharlo.

Javi Guerra, un claro solicitado

Javi Guerra ha sido uno de los rumores que más se ha repetido en la Ciudad Condal. Parece que en Mestalla ya empiezan a ver claro que próximamente "volará del nido". Todo apunta a que una cantidad próxima a su valor de mercado sería suficiente para hacerse con sus servicios.

Simeone ya decidió no incorporar a Javi Guerra, pero el Barça podría seguir teniendo la misma idea. Si finalmente sale Frenkie de Jong, algo que a día de hoy no se puede descartar, es probable que los culés se lancen a por él. Según El Nacional.cat, el Arsenal de Mikel Arteta también va tras él, así que los catalanes no lo tendrán fácil.