Se despide del Barça para fichar por el Al-Nassr: Joan Laporta consigue rascar 18M

Joan Laporta se ha centrado, en los últimos años, en mejorar la situación económica de la entidad blaugrana que heredó de la anterior presidencia. Aunque la situación ha mejorado, el club todavía atraviesa una situación delicada y deberá elegir que ventas forzar este verano. Hay varios candidatos pero no todos saldrán del club por muy altas que sean las ofertas.

El ejemplo lo tenemos en Lamine Yamal, por el cual el PSG llegó a ofrecer recientemente la cantidad de 200M, oferta rechazada por el presidente. En las últimas horas, se ha cerrado una salida importante para el club con destino al Al-Nassr de Arabia Saudí. Joan Laporta ha negociado con el club saudita el traspaso del internacional danés, Andreas Christensen.

El central tiene contrato en vigor hasta 2026 pero no ha habido ninguna oferta por parte del club para su renovación. El club saudí estaría dispuesto a doblarle el sueldo que percibe en el Barça y el club está meditando abrirle la puerta de salida. Joan Laporta siempre ha sido claro que no quiere futbolistas que comiencen la nueva temporada sin haber renovado antes, y Christensen, parece que no lo va a hacer.

La temporada de Andreas Christensen

El danés ha tenido la temporada más complicada desde que llegó como agente libre del Chelsea en el verano de 2022. Disputó unos minutos en el partido inicial en Mestalla y cayó lesionado y no ha vuelto a jugar hasta este final de campaña. Sus contínuos problemas físicos y recaídas han provocado que solo haya participado en 6 encuentros, disputando en total, 259 minutos.

Christensen es un jugador valorado por el cuerpo técnico y Hansi Flick lo ha utilizado en este final de temporada. El técnico alemán tiene clara su calidad pero también es consciente que hay overbooking de centrales. El central danés queda libre la próxima temporada y percibe un salario alto, el Barça vería con buenos ojos una salida del danés.

Arabia Saudí su próximo destino

Christensen tendrá la última palabra en su salida del club al tener contrato en vigor por una temporada más. Sin embargo, es consciente que el Barça no le va a renovar y podría pasar una temporada en blanco. La posición de central está bien cubierta con Iñigo Martínez y Pau Cubarsí que parten como titulares.

Eric García y Ronald Araújo, salvo sorpresa, también continuarán la próxima campaña. Christensen podría aceptar su salida hacia el Al-Nassr que le ofrece unas condiciones económicas inmejorables. Por su parte, el Barça liberaría masa salarial necesaria para las nuevas incorporaciones y podría llegar a ingresar 18M por el traspaso del danés.