Llega el gran día: Frenkie de Jong ya ha confirmado su próximo equipo, Laporta gana

El futuro de Frenkie de Jong lleva tiempo generando mucho nerviosismo en el entorno culé, pues su contrato con el FC Barcelona finaliza en 2026 y todavía no ha renovado. Desde su llegada en 2019 como una de las grandes promesas del fútbol europeo, De Jong ha dejado más sombras que luces. Su posición ideal en el campo nunca ha estado clara y sus recurrentes problemas físicos han impedido que mantenga la regularidad necesaria.

El internacional neerlandés también ha sido proclive a recibir muchas y variadas críticas por su falta de compromiso y su actitud en algunos partidos. De hecho, el Barça ha valorado en varias ocasiones su salida por este motivo, pero con Hansi Flick en el banquillo todo ha cambiado. El técnico alemán ha sido la tabla de salvación que necesitaba Frenkie de Jong para encontrarse a sí mismo.

Ahora, el '21' ha encontrado su posición ideal como pivote mostrándose mucho más agresivo y metido en los partidos. De la mano de Flick, se ha convertido en una pieza clave para el engranaje del esquema culé. Eso sí, pese al buen nivel alcanzado, la continuidad de Frenkie de Jong en el FC Barcelona dependerá de su renovación, que a día de hoy todavía no ha llegado.

Frenkie de Jong pone nervioso a Laporta

El centrocampista del Barça termina contrato en 2026, y si no renueva antes de que termine el mes de junio, tendrá que salir. Joan Laporta siempre ha sido muy claro al afirmar que no quiere jugadores que empiecen la temporada con un solo año de contrato. El de Frenkie de Jong acaba el próximo año y Laporta no quiere correr riesgos: quiere que siga, pero está dispuesto a forzar su salida para que no se marche gratis.

Sin embargo, Frenkie de Jong, que ha ido retrasando su decisión durante más de dos temporadas, parece que ya se ha decidido. Sabe que Laporta no cederá y que solo tiene 12 días para firmar su renovación. Y eso es lo que hará.

La drástica decisión de Frenkie de Jong desencalla su renovación

El asunto se ha alargado más de lo previsto, pero la realidad indica que nadie en el Barça duda de su continuidad. Frenkie de Jong aceptará las nuevas condiciones que Laporta le ha ofrecido y renovará en los próximos días. Quiere quedarse.

Eso sí, para lograrlo, Frenkie de Jong ha tenido que romper relaciones con su representante, Ali Dursun. Según parece, el agente del centrocampista holandés estaba poniendo freno a su renovación y, ante la llegada de la fecha límite impuesta por Laporta, Frenkie lo ha despedido. Un gesto claro y evidente que demuestra que el deseo del '21' es seguir en el Barça.