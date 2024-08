Ronald Araújo ya prepara la traición final al Barça, 80M€ y Deco todavía no se lo cree

El defensa central uruguayo Ronald Araújo, uno de los cuatro capitanes del Barça, terminó la pasada temporada muy afectado por las críticas. Ronald Araújo se había consolidado como uno de los grandes del Barça, pero su temporada estuvo protagonizada por los errores defensivos y por las lesiones, que le dejaron fuera de ritmo. Con todo ello, el defensa uruguayo tenía claro su futuro: salir del Barça en búsqueda de nuevos retos y dejando unos 80 millones de euros en la caja del club.

Ahora, la situación de Ronald Araújo ha cambiado por completo y, al parecer, el defensa no tiene ningún tipo de prisa por resolver una situación que parece enquistada. Ronald Araújo volvió a lesionarse durante el transcurso de la Copa América y, por ende, estará unos cuatro meses de baja, lo que imposibilita cualquier traspaso durante este mismo verano. En Can Barça no lo esconden: Ronald Araújo era el elegido para ser traspasado y, ahora, el jugador, que lo sabía perfectamente, ya prepara la gran traición final.

Está claro que Ronald Araújo sabía que el Barça quería hacer dinero con su traspaso, pero el defensa uruguayo esperaba otras formas por parte del club, que le empujó a salir. Tras la debacle en Champions League contra el PSG, Ronald Araújo se sintió muy presionado y tomó la decisión de salir del club, pero esperaba que el Barça le retuviera. Eso no sucedió, por lo que, meses después, Ronald Araújo prepara la gran traición final al Barça y Deco todavía ni se lo cree.

Ronald Araújo prepara la gran traición y Deco ni se lo espera: "Son 80 millones de euros tirados a la basura..."

Ronald Araújo acabó la pasada temporada con mucho malestar con relación a la figura de Xavi, quien le comunicó al club que el uruguayo era prescindible de cara al siguiente curso. Con todo ello, el defensa central uruguayo, que disfruta de grandes ofertas deportivas y económicas, se empezó a plantear una salida, pero con la lesión todo ha cambiado. El Barça eso sí, admitía que la venta de Ronald Araújo generaría muchas plusvalías, pero entiende que es un ídolo del barcelonismo y que, por ende, su salida será traumática.

Ronald Araújo estaba dispuesto a hacer las maletas y Deco estaba ultimando los detalles para traspasarle al Bayern de Múnich alemán, que ofertó 80 millones por el defensa central uruguayo. Durante el pasado mercado invernal, el Barça ya estuvo cerca de activar la venta de Ronald Araújo, pero Xavi frenó la salida del zaguero para evitar más bajas en defensa. Este verano la idea del club era cerrar el acuerdo, pero con la lesión de Ronald Araújo todo ha cambiado, incluso las intenciones del propio joven futbolista internacional con Uruguay.

A pesar de que Ronald Araújo ya tiene, encima de la mesa, una oferta de renovación del Barça, el central no tiene claro que su rol sea importante. De hecho, fuentes consultadas por este digital aseguran que Ronald Araújo ha pasado un final de temporada muy complicado a nivel mental, especialmente por su papel ante el PSG francés. Con todo ello, el uruguayo, que sigue sin recibir ese aumento de sueldo que le prometió el Barça, estaría pensando en preparar una gran y definitiva traición final.

Ronald Araújo ya prepara la traición final al Barça, 80M€ y Deco todavía no se lo cree

Ronald Araújo estaba haciendo las maletas para salir del Barça durante este mercado de fichajes, pero se lesionó durante la Copa América y, por consiguiente, seguirá jugando en el Barça. Ahora bien, el Barça espera que de señales de vida y que, de una vez por todas, responda a la propuesta de renovación de contrato que tiene encima de la mesa. El problema es mayúsculo, porque el Barça y, más concretamente, Deco, temen que la gran traición de Ronald Araújo se convierta en una realidad.

Y es que Ronald Araújo, que tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2026, podría estar trabajando para no renovar su vinculación y salir gratis del club. De ser una realidad, el Barça diría adiós a 80 millones de euros, pues Deco daba por hecho que el traspaso al Bayern de Múnich sería una realidad. El Barça sufre por esta última gran traición de un Ronald Araújo que, como decimos, sigue sin responder a la oferta de renovación ideada por Deco en representación del Barça.