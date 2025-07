La respuesta de Javier Tebas al Barça confirma los rumores: lo de Pau Víctor se repite

Javier Tebas se ha convertido en 'persona non grata' para ciertos sectores del Barça por sus constantes amenazas. El presidente de la Liga lleva años tomándose muy en serio el tema económico para regular la competición y evitar grandes diferencias entre los equipos. Sin embargo, parece que la mayoría de acciones tienen como objetivo entorpecer los planes de la entidad presidida por Joan Laporta.

Seguramente no sea así, pero con sus declaraciones, Javier Tebas no se ha ganado muchos amigos en el Camp Nou. El curso pasado ya intentó por activa y por pasiva dejar sin ficha federativa a Pau Víctor y Dani Olmo al poner trabas en sus inscripciones en la Liga. Finalmente, la resolución del Consejo Superior de Deportes, salvó la situación para la entidad blaugrana y dejó en nada los intentos de Tebas.

Ahora, el presidente de la Liga vuelve a por sus fueros y ya avisa al Barça sobre el fichaje de Nico Williams y la imposibilidad actual de inscribirle. Las palabras de Tebas ya han generado preocupación en la entidad culé y en el entorno del delantero navarro. El Barça ha asegurado que no habrá ningún problema para oficializar su fichaje y posterior inscripción, pero Tebas no lo ve de la misma manera.

Tebas frena el fichaje de Nico Williams: Hoy el Barça no podría inscribirle

Javier Tebas ha vuelto a tomar protagonismo en el mercado de fichajes con unas declaraciones que afectan directamente al futuro de Nico Williams. Al ser preguntado por la posibilidad que el Barça inscriba al todavía jugador del Athletic, Tebas no dudó: 'Hoy no podría, no está en disposición de inscribir al jugador'. Al parecer, el Barça no cumple todavía la norma de control financiero conocida como 1.1.

Dicha norma es un requisito de control financiero que exige que el club ingrese, al menos, lo mismo que pretende gastar en fichajes. Según Tebas, aunque el Barça esté en disposición de abonar la cláusula de rescisión, el club no tiene margen salarial suficiente para inscribirle. La polémica está servida y veremos que ocurre si Nico acaba fichando y aterriza en el Camp Nou.

Un fichaje anunciado...pero frenado

Desde hace días, se da por hecho que el Barça ejecutará la cláusula de rescisión de Nico Williams cuyo valor se establece alrededor de los 60M. Se estimaba que sería el 1 o 2 de julio pero de momento no ha habido movimientos plausibles. El mercado ya está abierto pero el Barça necesita antes solucionar su situación financiera para acometer las inscripciones de los nuevos fichajes.

En Bilbao, no hay ningún tipo de nerviosismo, se confía que el Barça no podrá avanzar sin cumplir las condiciones exigidas por la normativa. No se trata solamente de un tema económico sino de cumplir también con el marco regulador que protege la estabilidad de las competiciones. Tebas se convierte, una vez más en enemigo público del Barça que tendrá que liberar masa salarial si quiere inscribir al delantero navarro.