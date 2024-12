La respuesta de Ernesto Valverde a lo de Nico Williams y el Barça: KO a La Masía

La derrota ante la UD Las Palmas ha sido la gota que ha colmado el vaso para Joan Laporta. El FC Barcelona vive una situación complicada en LaLiga, y la caída frente al equipo canario ha generado inquietud en la directiva.

En busca de soluciones, Laporta y su equipo han comenzado a estudiar alternativas que puedan darle la vuelta a la temporada y devolver al Barça al camino de la victoria.

Uno de los nombres que sigue en la agenda del club es el de Nico Williams. El delantero del Athletic de Bilbao ha sido una de las grandes promesas del fútbol español y el Barça no ha perdido de vista la posibilidad de ficharlo.

No obstante, las conversaciones con el Athletic se encuentran en punto muerto, ya que el club vasco no quiere tratar el tema en estos momentos. A pesar de ello, la directiva culé no descarta seguir insistiendo en la incorporación del delantero.

Por ello, en el seno del Athletic de Bilbao se están barajando opciones para poder reemplazar al extremo vasco. Una de ellas es Dani Rodríguez, un joven delantero que destaca por su calidad y su capacidad de adaptación al estilo de juego del club.

Dani Rodríguez está en el punto de mira de Ernesto Valverde

El delantero formado en La Masia ha llamado la atención de Ernesto Valverde, quien lo ve como una alternativa interesante para reforzar el ataque. El técnico vasco sigue de cerca su evolución y no descarta la posibilidad de que Rodríguez tenga un papel importante en el primer equipo.

A pesar de que Dani Rodríguez aún no ha debutado en la élite, su talento y su potencial no han pasado desapercibidos.

Valverde lo considera un jugador con grandes cualidades, capaz de aportar dinamismo y profundidad. Además, se sabe que la situación en el Barça es delicada y la directiva es consciente de la necesidad de llevar a cabo ventas que puedan proporcionar ingresos.

Además, ello podría facilitar la llegada de nuevas incorporaciones de mayor nivel. Hay que tener en cuenta que el fichaje de Nico Williams sigue siendo una opción, no se descartan otros refuerzos que puedan mejorar el rendimiento.

Mientras tanto, Valverde sigue evaluando todas las alternativas posibles para encarar lo que queda de temporada con optimismo.

De este modo, el Athletic de Bilbao está trabajando en diferentes frentes para intentar equilibrar su rumbo en LaLiga. De los últimos cinco en encuentros, solo ha ganado dos de ellos, habiendo empatado en los tres restantes.

Por ello, la directiva sigue de cerca las opciones que pueda ofrecer el mercado y Dani Rodríguez se ha consolidado como uno de los favoritos.