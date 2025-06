Pablo Torre admite que no volverá, la sorpresa ha sido enorme: 'No es el momento'

Pablo Torre ha confesado públicamente estar decepcionado por cómo ha ido la temporada a nivel personal. Desde la concentración de la Selección Sub-21 ha declarado que merecía muchos más minutos de los que finalmente ha dispuesto. Considera que Hansi Flick no ha sido justo con él y no ha dudado en exponerlo públicamente.

Pablo Torre considera que cuando ha tenido minutos ha rayado a buen nivel demostrando al entrenador que puede confiar en él. Y las estadísticas le dan la razón: solo ha participado en 14 encuentros, pero ha sido capaz de anotar 4 goles y repartir 3 asistencias. Sin embargo, la gran competencia en la medular no han jugado a su favor.

Su protagonismo ha sido marginal y es uno de los futbolistas menos utilizado por Hansi Flick. Cada vez está más claro que su futuro está lejos del Camp Nou y muy probablemente saldrá este verano. Eso sí, Pablo Torre todavía tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026, así que falta por ver si saldrá traspasado o vía cesión.

Pablo Torre busca equipo, pero descarta un destino

Ofertas no le van a faltar al talentoso jugador del Barça: equipos como Sevilla, Girona, Mallorca o Valencia desean hacerse con sus servicios. Pablo Torre tiene muchas novias, pero hay un lugar en concreto en el que ha descartado aterrizar. Se trata del Racing de Santander, equipo en el que se formó y deslumbró con sus magníficas actuaciones.

Ni en Primera ni en Segunda, Pablo Torre lo tiene claro

El Racing de Santander puede volver a ser equipo de Primera División en caso de vencer en las eliminatorias de ascenso y se había rumoreado su vuelta. Sin embargo, Pablo Torre ha sido muy tajante al afirmar: "No es tiempo todavía del Racing. Ya he dicho en alguna entrevista que voy a volver a jugar allí seguro, pero creo que no es tiempo ahora".

El racinguismo sigue con su ilusión de volver a jugar en Primera División después de catorce temporadas ausente. En caso de conseguirlo, el conjunto cántabro desearía volver a tener en sus filas a futbolistas que en su día dejaron el club. Sergio Canales sería uno de ellos, Dani Raba o Pablo Torre también estarían en el radar racinguista.

Sin embargo, Pablo Torre ha hablado muy claro desde la concentración de la Sub-21. No cree que sea el momento de volver, pero desea a su ex equipo lo mejor. Quiere que suban porque cree que es donde debe estar el Racing y se lo merece.