Oportunidad mágica: Joan Laporta ya negocia su fichaje con el Aston Villa, faltan 10M€

Joan Laporta está muy atento a todas las opciones que hay en el mercado y las estudia junto al resto de la directiva. Durante estos últimos años, los culés han tenido que invertir cautelosamente, ya que no podían permitirse un error. No se contemplaba —ni ahora tampoco— pagar un dinero por un jugador que no ofrezca resultados.

De todos modos, alguno de los movimientos de Deco no han sido acertados y han perjudicado a la entidad. El director deportivo ha estado muy parado este verano, pero todo puede cambiar en dos meses. Para mantenerse competitivo, el Barça tendrá que aceptar la oferta que tiene sobre la mesa por uno de sus jugadores más señalados.

Joan Laporta y el Aston Villa

Joan Laporta asumió la presidencia del Barça en, muy probablemente, el peor momento de la entidad. La antigua directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, dejó las finanzas del club muy tocadas. Los números rojos acechaban y se tuvieron que tomar medidas drásticas, las cuales no gustaron a gran parte de la afición.

Poco a poco, el Barça ha remontado cabeza y Hansi Flick ha sido el fichaje clave para que así sea. El alemán le ha dado un giro al juego de su equipo y ahora no paran de ganar, que era algo que los hinchas pedían desde hacía tiempo. Aunque ha habido incorporaciones de mucho nivel, ha llegado el momento de vaciar un poco más la plantilla.

El Aston Villa lleva tiempo queriendo hacerse con los servicios de Ferran Torres, el joven delantero del Barça. El valenciano lleva varias temporadas en el club, pero no consigue adaptarse al juego de los de la Ciudad Condal. Joan Laporta tiene que plantearse seriamente la venta de su extremo, pero los de la Premier tendrán que subir la oferta para conseguirlo.

La oferta por Ferran Torres es demasiado baja

Ferran Torres llegó al Barça por 55 millones de euros, que es una cantidad muy alta para lo poco que ha hecho. Los culés no están contentos con su rendimiento y solo ha habido un momento en el que ha desempeñado un buen papel. El año pasado, el valenciano encadenó una racha muy buena y parecía que todo iba por buen camino.

Por desgracia para los aficionados del Barça, una lesión cortó su progresión. Ahora, el Aston Villa ofrece 15 millones de euros por Ferran Torres, pero Joan Laporta no se lo planteará por menos de 25. Pronto sabremos si los ingleses mejoran la oferta o no.