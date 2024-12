Oficial, ya suena para el Barça, Marc Casadó vuelve al banquillo: 'El Chelsea pide...'

Marc Casadó es una de las irrupciones del momento y el Barça ha encontrado la pieza que le faltaba a la plantilla. Tras mucho tiempo sin un pivote defensivo puro, el canterano ha aparecido para resolver todos los problemas. Además de conocer a la perfección el ADN Barça, ha aterrizado de pie en el primer equipo.

El conjunto catalán no ha podido moverse libremente por el mercado de fichajes y la situación ha sido realmente complicada. Después de una sequía de varios años, el Barça está empezando a levantar cabeza. Ahora, Marc Casadó podría tener competencia tras el interés de la directiva por un crack del Chelsea.

Marc Casadó ilusiona en el Barça

Marc Casadó ya tuvo la oportunidad de debutar bajo las órdenes de Xavi Hernández, pero no logró consolidarse. El catalán, pese a que veía algo especial en el centrocampista, no quiso darle continuidad en su '11' inicial. Además, varias fuentes afirman que no lo quería en el Barça y que habría aceptado su cesión en caso de haber seguido en el banquillo.

Con Hansi Flick, el Barça ha dado un salto de calidad muy grande y todos los futbolistas están sacando lo mejor de ellos mismos. El alemán ha seguido con el proyecto que Xavi empezó y los resultados están siendo asombrosos. Marc Casadó, entre muchos otros, ha asumido un rol protagonista y renovó con los de la Ciudad Condal gracias a su actual dirigente.

Al enterarse de que Hansi Flick contaba con él en su nueva etapa, Marc Casadó apostó por el club de su vida. También hay que tener en cuenta que la economía está mejorando cada vez más y los fichajes empiezan a ser factibles. Aunque esto es muy bueno para el Barça, el canterano recién ascendido al primer equipo podría tener competencia dentro de poco.

El futuro de Marc Casadó

Marc Casadó tiene contrato con el Barça hasta 2028 y lo más probable es que sea clave para el equipo durante los próximos años. Sin embargo, el Chelsea está muy interesado en Frenkie de Jong, quien parece no querer renovar con su actual entidad. Un interés que ha provocado que Hansi Flick haya pedido el intercambio con Enzo Fernández, el joven mediocentro de 23 años del equipo inglés mencionado.

Teniendo en cuenta que el Chelsea no necesita dinero, lo más seguro es que los ingleses pidan más de 70 millones por Enzo Fernández. La solución ideal para ambas partes sería un trueque con Frenkie de Jong de por medio. Una situación que afecta directamente a Marc Casadó, ya que la llegada del '8' del Chelsea podría enviarlo de nuevo al banquillo.