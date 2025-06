Lamine Yamal, delantero de 17 años del Barça, ya tiene nuevo equipo y ni Joan Laporta ni Hansi Flick podrán evitar que el joven talento sea protagonista del fichaje del año. Lamine Yamal ya es uno de los reclamos mediáticos más codiciados del mundo, motivo por el que el Barça deberá estar más atento que nunca: peligra su estabilidad deportiva, mucho ruido. Todavía en edad formativa, Lamine Yamal ya pone en apuros al Barça, pues ni el club culer ni Joan Laporta han podido evitar que firme un sorprendente y novedoso contrato profesional.

Lamine Yamal, extremo diestro culer de tan solo 17 años, ya se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Barça de Joan Laporta y del mundo del fútbol. Lamine Yamal acaba de renovar su contrato con el Barça, pero, por sorpresa de todo el mundo, será protagonista de uno de los traspasos o movimientos del mercado de fichajes. "Es uno de los pilares estructurales del Barça, pero tenemos miedo", aseguran fuentes del Barça, que presienten que Lamine Yamal ya se ha convertido en una perla comercial.

Joan Laporta sabe que la Masia deberá seguir siendo el pilar fundamental del nuevo Barça de Flick y, por ende, está dispuesto a tener bajo control a todas sus mayores promesas. Ahora bien, esto no será posible con Lamine Yamal, pues el atacante español, que ya es la gran estrella culer, ha firmado un contrato y el Barça no lo podrá evitar. Joan Laporta ya lo sabe, pero entiende que el mundo del fútbol evoluciona y que, por consiguiente, será vital controlar a Lamine Yamal de forma amistosa, pues no queda más remedio.

Oficial, Lamine Yamal tiene nuevo equipo, el Barça no puede evitar el fichaje del año

El Barça sueña con ver crecer más a Lamine Yamal, pero lo cierto es que el actual Golden Boy tiene 17 años y, por este mismo motivo, el club quiere protegerle. O esa era la intención inicial, pues ni el Barça ni Joan Laporta han podido evitar el último gran movimiento de un Lamine Yamal que sueña con establecerse en la élite.

Joan Laporta ya confirma el 'desastre': con 17 años, Lamine Yamal ha firmado un nuevo y sorprendente contrato profesional que demuestra que ya está en otra dimensión comercial y futbolística.

Lamine Yamal tiene nuevo equipo y el Barça ya lo confirma: "Fichaje histórico, uno de los más importantes del siglo"

Lamine Yamal es un gran reclamo para las principales marcas de todo el mundo y, de hecho, se ha convertido en la cara visible de una de ellas. En estas últimas horas, Lamine Yamal ha sido 'cazado' negociando con Ray-Ban, marca de gafas de sol mundialmente conocida. Ray-Ban ha lanzado unas gafas con cámara incorporada en colaboración con Meta (antes Facebook) y el culer Lamine Yamal se ha convertido en uno de sus principales promotores a nivel mundial.

El delantero del Barça ha firmado un contrato plurianual con la marca fundada en los Estados Unidos, motivo por el que irá subiendo y publicando algunas imágenes con dichas gafas. La particularidad de estas gafas, además de costar cerca de 400€, es que graban de forma que el vídeo se ve en primera persona, por lo que le da mucho realismo.

Joan Laporta no esconde su preocupación, pues sueña con poder retener y, sobre todo, estabilizar a un Lamine Yamal que está revolucionando las redes sociales con sus jugadas propias de Messi.