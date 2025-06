Horas complicadas para Luis Enrique, que, este pasado jueves, perdió contra el Botafogo (0-1) liderando el PSG y que este mismo viernes se ha quedado sin un nuevo fichaje estrella. Según ha podido saber 'e-Notícies', un crack que gustaba mucho al PSG ya se ha comunicado con Luis Enrique para comunicarle que fichará por el Barça, club que le tenía controlado. Luis Enrique ya confirma la última 'desgracia' para su PSG: se queda sin fichaje estrella, pues dicho talento se ha decantado por la propuesta del FC Barcelona de Joan Laporta.

El Barça, que no disputa el Mundial de Clubes de los Estados Unidos, va como loco por cerrar nuevos fichajes. El primero ha sido Joan García, pero Nico Williams no tardará en ser oficial, según fuentes del Barça. Además de estos dos grandes fichajes, el Barça prepara otra sorpresa para los culers: adiós al PSG de Luis Enrique para fichar por el Barça y crear una dupla galáctica.

El PSG, por su parte, se encuentra trabajando en el mercado de fichajes, aunque no con la misma insistencia que el Barça. Como es lógico, el PSG viene de ganar la Champions League, por lo que no tiene previstos demasiados retoques durante este mercado de fichajes de verano, que viene muy cargado. Ahora bien, Luis Enrique sí que quería hacerse con un fichaje que no será posible: se va al Barça, dicho lateral ya se lo comunica por teléfono al entrenador asturiano.

Oficial, habla con Luis Enrique y comunica que se va al Barça: 'Nueva dupla galáctica'

El Barça tenía dos fichajes prioritarios, que son los de Nico Williams y Joan García, pero Joan Laporta tiene otro objetivo en mente. El presidente del Barça busca reforzar los laterales con un jugador joven que, con el paso del tiempo, pueda convertirse en el relevo perfecto de Jules Koundé o de Alejandro Balde. Joan Laporta lo tiene claro, motivo por el que ha apostado fuerte para convencer a un joven crack que tenía propuestas de clubes como el PSG, entre otros.

Tras varias semanas de negociaciones, el Barça ha cerrado el fichaje: dicho lateral, con mucha proyección, se aleja del PSG y ya se lo comunica a Luis Enrique, que está alertado. El Barça le ha ganado la partida al PSG cerrando un nuevo fichaje descomunal: tiene 19 años y dice adiós a Luis Enrique, por mucho que pueda ser duro y complicado.

Luis Enrique recibe la llamada y ya lo sabe: una estrella dice adiós al PSG para formar una dupla galáctica en el Barça

Luis Enrique, que se encuentra en los Estados Unidos pendiente del Mundial de Clubes, ya sabe que el PSG no podrá contar con un nuevo fichaje para este mismo verano. ¿El motivo? El Barça se ha avanzado y ha cerrado la llegada de dicho lateral, que protagonizará una gran dupla galáctica con Alejandro Balde y con Jofre Torrents, canterano del club.

¿Qué jugador dice adiós al PSG de Luis Enrique? Pues hacemos referencia al lateral Alexander Walton, formado en el Gavá y que lleva un par de años en el Barça. Walton, de 19 años, ha jugado 40 partidos esta temporada y ha sido clave en el Juvenil A del Barça, que ha logrado el triplete. Según ha avanzado el 'Diario SPORT', el Barça ejecutará la renovación de Walton, que tendrá ficha del filial y que tiene opciones de hacer la pretemporada con el alemán Hansi Flick.