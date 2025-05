No solo pasa en España, Messi también raja de los árbitros de la MLS: 'Me dijo...'

Leo Messi vive uno de sus momentos más críticos desde que llegó a la MLS con el Inter Miami. En los últimos siete partidos, el equipo de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets y compañía solo ha ganado dos veces. Una racha muy negativa que complica las opciones del Inter en este inicio de temporada.

Eso sí, pese a los baches, Messi sigue siendo la referencia del Inter Miami. En la MLS ya suma 5 goles y 2 asistencias; mientras que en la CONCACAF lleva 5 goles y 1 asistencia. El nivel del argentino sobre el terreno de juego sigue siendo alto y determinante.

Sin embargo, hay situaciones que ni siquiera Leo Messi puede controlar. Una de ellas es la actuación arbitral. En el último partido contra el Orlando City, Messi explotó contra el colegiado: el Inter Miami perdió 0-3 y el '10' no se quedó callado.

Messi raja del nivel arbitral de la MLS

Tras el partido, Messi criticó duramente la actuación del árbitro. Advirtió a la MLS que deberían tomar medidas para corregir lo que está sucediendo. En concreto, mostró su enfado por el primer gol del Orlando City, que llegó tras una clara cesión al portero.

Messi explicó: "De una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al portero, el árbitro me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía. Y bueno, de ahí vino un pelotazo y el gol".

El argentino quiso dejar claro que "no son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual". Finalmente, añadió: "Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los jueces de campo".

La MLS debe cuidar todos los detalles

La crítica de Messi pone el foco en la calidad arbitral en la MLS. El astro argentino, acostumbrado a grandes escenarios y árbitros experimentados, se enfrenta a un nivel que considera mejorable. Su mensaje es una llamada de atención para la liga estadounidense.

Mientras tanto, el Inter Miami busca salir de esta mala racha. Messi, como líder y estrella, sigue dando lo mejor en el campo. Pero la falta de acierto arbitral parece ser otro obstáculo para el equipo.

Esta no es la primera vez que Messi critica a los colegiados. Sus palabras reflejan la frustración de un jugador acostumbrado a la excelencia y que quiere lo mejor para su equipo. La MLS tiene ahora un reto: mejorar su nivel arbitral para acompañar el crecimiento de la liga y de sus estrellas.