El FC Barcelona ha logrado cerrar un acuerdo histórico con Nike que se extiende hasta 2038, asegurando una mejora sustancial en sus ingresos económicos. Este trato permite que Laporta pueda encarar el futuro con mayor tranquilidad, olvidándose de las polémicas palancas y centrándose en el aspecto deportivo. En concreto, se estima que el club ganará 48 millones de euros adicionales por temporada hasta 2028, y 60 millones a partir de esa fecha.

Esta inyección de capital no solo aliviará las finanzas del club, sino que también abrirá nuevas oportunidades para llevar a cabo fichajes de renombre. Laporta es consciente de ello y no escatimará a la hora de definir sus prioridades. El presidente del Barça quiere estrenar el nuevo Camp Nou con un gran fichaje y Nike le ha dado la llave para conseguirlo.

Nike se entera y se lo dice a Laporta: "El fichaje de Jamal Musiala por el Barça..."

Uno de los grandes objetivos de Laporta para 2025 es Jamal Musiala, el joven mediapunta alemán del Bayern Múnich. Con un valor de mercado de 130 millones y contrato hasta 2026, Musiala se ha perfilado como una de las estrellas más deseadas en Europa. En el Barça van tras sus pasos desde hace tiempo y esperan que decida no renovar para intentar su contratación.

Sin embargo, para lamento de Laporta, parece que el futuro de Jamal Musiala se mantendrá en Alemania. Recientemente, las negociaciones de renovación entre Musiala y el Bayern han avanzado a gran velocidad. De hecho, parece que ya estaría todo cerrado, pues incluso se han filtrado las cifras de su nuevo contrato.

Según informes de Sky, el club alemán ha puesto sobre la mesa una oferta muy tentadora para asegurarse su continuidad. Jamal Musiala recibirá un salario bruto de 25 millones de euros por temporada, lo que demuestra la seriedad de la oferta. Además, el Bayern ha incluido una comisión del 10% para él y su agente, lo que incrementa aún más la magnitud del acuerdo.

Ante tales cifras, Laporta ha tomado una decisión importante. Aunque el acuerdo con Nike ha mejorado la capacidad del club para fichar, no parece suficiente para competir con las condiciones ofrecidas por el Bayern. El presidente del Barça ha aceptado que no podrá contar con Musiala para 2025, pero no descarta otro gran fichaje.

Laporta pasa de Jamal Musiala: quiere un fichaje mejor

Como resultado, Laporta ha comenzado a redirigir su atención hacia otro tipo de fichajes. Con Lewandowski en la recta final de su carrera, el Barça está considerando reforzar su ataque con un delantero de garantías.

Entre los nombres más sonados para ocupar ese puesto se encuentran Haaland y Gyokeres, ambos con un perfil de alto nivel que podría suplir la ausencia del polaco. El acuerdo con Nike podría ser clave para asegurar uno de estos refuerzos y darle al Barça la potencia ofensiva que necesita para seguir luchando en lo más alto de Europa.

Por lo tanto, aunque el fichaje de Jamal Musiala se haya esfumado, el impacto de la renovación con Nike sigue siendo fundamental para el Barça en su búsqueda de grandes incorporaciones. Ahora, con una mayor capacidad financiera, Laporta se centrará en llevar al club a nuevas alturas, comenzando por asegurar a un delantero de élite.