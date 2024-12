Ni Héctor Fort ni Gerard Martín: Deco valora su fichaje, nuevo lateral 2x1 para Flick

Deco está trabajando para reestructurar la plantilla dando salida en este mercado de invierno a jugadores con los que no se cuenta. De la misma forma, existen ciertas demarcaciones a reforzar en el próximo mercado estival para hacer más competitiva a la plantilla. Los laterales no son una excepción, pues Jules Koundé y Alejandro Balde casi no han podido descansar debido al bajo nivel de sus suplentes.

En este sentido, Héctor Fort y Gerard Martín han sido utilizados por Flick como alternativa, pero gozando de pocos minutos. Solo han aparecido en momentos muy puntuales, y la mayor parte de ocasiones ha sido a causa de las lesiones de los titulares. Y es que, tras analizar su rendimiento en varios partidos, nos damos cuenta de que no tienen nivel suficiente para jugar en el Barça.

Gerard Martín ha ido de más a menos y en algunos de los encuentros disputados en Liga ha salido señalado. Por su parte, Héctor Fort debutó la temporada pasada con Xavi Hernández teniendo protagonismo tanto en banda derecha como en la izquierda, pero ahora solo juega en caso de necesidad extrema. Ante tal escenario, Deco ya estaría valorando otras opciones de cara a 2025.

Gerard Martín y Héctor Fort podrían dejar el Barça

Deco está buscando opciones para reforzar los dos laterales. Koundé y Balde seguirán siendo titulares, pero Flick desea tener más fiabilidad en las bandas. Ante esta tesitura, el director deportivo ha planteado la posible incorporación de Óscar Mingueza, actualmente futbolista del Celta de Vigo, que puede ocupar ambos perfiles.

Mingueza está completando una temporada excelente en el equipo gallego y sus actuaciones no están pasando desapercibidas para Deco. Las grandes actuaciones del lateral catalán le han llevado a poder debutar en la Selección Española. Además, el Barça todavía mantiene el 50% de sus derechos y, aunque no tiene cláusula de recompra, posee una opción de tanteo preferente.

La posible vuelta de Óscar Mingueza, en manos de Deco

El Barça dejó salir como agente libre a Óscar Mingueza, pero se guardó el 50% de sus derechos en una posible venta y una opción de tanteo preferente. De este modo, sabiendo que Mingueza tiene una cláusula de rescisión de 20 millones, el Barça se llevaría la mitad si el Celta lo vendiera a otro club. Sin embargo, el derecho de tanteo que el FC Barcelona tiene sobre el futbolista podría igualar cualquier oferta que llegase por el canterano.

Ahora bien, pese a su cláusula de 20 millones, parece que Deco tiene pactado su regreso por solo 9 millones. Sin duda, la llegada de Óscar Mingueza sería un refuerzo de lujo para Flick, ya que puede jugar en las dos bandas. Una situación que deja a Gerard Martín y Héctor Fort en la cuerda floja.