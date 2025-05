Ni Barça ni Valencia, Deco cierra su traspaso: Héctor Fort ya tiene nuevo equipo

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y a Deco, más allá de los nuevos fichajes, se le acumula el trabajo. Es consciente que las salidas son básicas para que se puedan acometer nuevos fichajes y en eso está centrado ahora mismo. Jugadores como Iñaki Peña o Ansu Fati tienen su salida asegurada este verano, pero no serán los únicos en abandonar la disciplina culé.

Héctor Fort es otro que tiene muchas papeletas para dejar el Barça en verano y aunque se había rumoreado que el Valencia podía ser su destino, no acabará siendo así. Tras debutar con Xavi la pasada temporada, Fort dejó muy buenas sensaciones, pero en la presente apenas ha contado para Hansi Flick. Koundé ha sido el amo y señor del lateral diestro y apenas ha tenido rotación: el francés lo ha jugado todo a excepción del último tramo en que ha caído lesionado.

A pesar de la lesión del francés, Héctor Fort ha seguido sin jugar y Eric García ha sido el encargado de jugar en el lateral. El defensa de la Masía ha participado en 21 encuentros, sumando apenas 700 minutos de juego efectivo. Su protagonismo ha sido testimonial y es prácticamente seguro que este verano abandonará la disciplina culé.

El PSV Eindhoven se fija en Héctor Fort

El canterano tiene contrato en vigor hasta 2026 y todavía no ha renovado, así que si finalmente deja la disciplina culé no le faltarán propuestas. Aunque han sonado equipos como el Valencia no parece factible que continúe en la Liga, más bien lo contrario. El futuro de Héctor Fort podría estar en la Eredivisie holandesa, donde el campeón actual, el PSV, se ha fijado en él.

El PSV tiene un problema en el lateral derecho, pues Dest se está recuperando todavía de una grave lesión en la rodilla. El equipo neerlandés quiere reforzar dicha demarcación y ha enviado una propuesta al Barça para fichar a Héctor Fort. Oferta, que salvo sorpresa, será aceptada con el objetivo que el '32' del FC Barcelona pueda jugar regularmente y progresar en un entorno más adecuado.

Cesión o traspaso

El Barça no ha decidido qué hacer todavía con el futuro del lateral, se espera que su situación se aclare en una futura reunión entre Deco y Flick. Si finalmente se decide traspasar al jugador, el Barça se guardará una opción de recompra como hace habitualmente y un porcentaje de una futura venta. Tampoco se descarta que Héctor Fort acabe renovando con el Barça y se marche cedido.

A sus 18 años, Héctor Fort no ha conseguido convencer a Hansi Flick, en el mercado invernal tuvo la posibilidad de salir pero se negó a dejar el equipo. El Como de Cesc Fábregas hizo llegar una propuesta de fichaje entorno a los 10 millones que finalmente no fructificó. Este verano no hay duda que Héctor Fort saldrá del Barça y la única duda está en ver si será finalmente traspasado o bien cedido.