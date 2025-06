Mikel Arteta se despide: Xabi Alonso ha pedido el fichaje de la nueva joya del Arsenal

La última eliminatoria que enfrentó al Real Madrid y Arsenal ha provocado que la rivalidad entre ambos clubes esté en su momento más álgido. El equipo de Mikel Arteta no tuvo compasión de los blancos, a los que barrieron de la Champions League provocando un cambio en el banquillo del Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, que presenció el partido de vuelta desdel palco, decidió que el momento de prescindir de Ancelotti había llegado.

Tras la debacle, el Madrid ha apostado por la llegada de Xabi Alonso, que viene de completar grandes temporadas al frente del Bayern Leverkusen. El entrenador vasco ya ha cogido las riendas del equipo y ha empezado a realizar una revolución con cambios que buscan llevar otra vez al equipo a lo más alto. Por el momento, Dean Huijsen, Mastantuono y Trent ya han sido incorporados al nuevo proyecto.

Las salidas, de momento, se concretan en Lucas Vázquez, al cual no se le ha ofrecido renovación alguna, y Luka Modric, que también hará las maletas tras el Mundial de Clubes. Pero habrá muchos más movimientos. En concreto, Xabi Alonso tiene entre ceja y ceja reforzar el lateral zurdo, siendo el favorito Álvaro Carreras, aunque su fichaje se está complicando.

Xabi Alonso tiene una alternativa mejor que Álvaro Carreras

El Benfica está pidiendo al Real Madrid 50 millones para dejar salir a Álvaro Carreras. Esta situación ha provocado un cambio de planes y, ahora, Xabi Alonso ha pasado a focalizar su interés en la nueva perla del Arsenal. Estamos hablando del joven defensa de 18 años Myles Lewis-Skelly, que se ha colado en la agenda madridista.

Mikel Arteta le ha dado la oportunidad de jugar en la élite esta pasada temporada y el joven futbolista no ha defraudado en absoluto. Xabi Alonso habría pedido su incorporación, no para este verano teniendo en cuenta que el jugador inglés acaba contrato en 2026. Myles Lewis-Skelly aún no ha renovado con el Arsenal y, si no lo hace, el Madrid intentará cerrar su fichaje de cara al próximo verano.

El Real Madrid se fija en Myles Lewis-Skelly, pero...

Según ha informado Fabrizio Romano, el Real Madrid se habría fijado en el defensa del Arsenal. El joven lateral destaca por su polivalencia, encajando perfectammente en la política de fichajes del cuadro madridista. La dirección deportiva habla maravillas de Myles Lewis-Skelly.

Podría llegar en julio de 2026 una vez termine su contrato y lo haría como agente libre, fórmula que gusta al presidente Florentino Pérez. Sin embargo, todo parece indicar que el fichaje de Myles Lewis-Skelly quedará en un simple deseo. Y es que el mismo Fabrizio Romano acaba de anunciar hace escasas horas que el Arsenal y el jugador han acordado su renovación.

Por lo tanto, parece que Myles Lewis-Skelly no llegará al Bernabéu. Ahora, las esperanzas de Xabi Alons para reforzar el costado zurdo recaen en Álvaro Carreras.