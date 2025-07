¡Oficial! Máxima sorpresa con Ansu Fati: nadie esperaba lo que pagará el AS Mónaco

Después de muchos meses de rumores, la salida de Ansu Fati del Barça ya es oficial. Tras varias temporadas acumulando lesiones, la eterna promesa ha tomado la decisión de probar suerte en el AS Mónaco. El objetivo de la eterna promesa de La Masía es recuperar su mejor nivel y se marchará cedido para conseguirlo.

Pese a lo sucedido en las últimas campañas, si consigue recuperar el tono físico y su mejor versión, las puertas del Barça estarán abiertas para su posible regreso. Pero, en estos momentos, la salida de Ansu Fati era muy necesaria para ambas partes. Hansi Flick no le daba minutos pese a que el '10' tiene uno de los salarios más altos de la plantilla.

Además, su nefasto rendimiento y falta de flexibilidad para ayudar al club, teniendo en cuenta que pudo salir en enero, no han ayudado en nada. Ansu Fati tiene todavía contrato con el Barça con un salario que ronda los 12 millones por temporada. Una situación completamente insostenible y que el AS Mónaco ha intentado solucionar, aunque nadie esperaba lo que ha terminado sucediendo.

Las condiciones del traspaso de Ansu Fati al AS Mónaco

Finalmente, Ansu Fati jugará la próxima temporada en las filas del AS Mónaco, aunque el acuerdo no es tan ventajoso como podía parecer. El Barça ha tenido que renovar un año más a Ansu, concretamente hasta junio de 2028, para diferir su salario y que no afecte a la norma 1:1. Por otra parte, se ha sabido que el AS Mónaco solo asumirá 3,7 millones de los 12 que marca su ficha en la actualidad.

El Barça contaba con la salida de Ansu Fati para acometer otras operaciones este verano, pero de momento, todo queda en pausa. Las últimas informaciones sobre el mismo indican que solo una pequeña parte de la ficha será asumida por los monegascos. Ansu se marcha cedido, pero gran parte del salario sigue corriendo por parte del club catalán.

Los detalles del acuerdo entre Barça y AS Mónaco por Ansu Fati

Ansu Fati pasó con éxito el reconocimiento médico y ya ha firmado su cesión con opción de compra con el AS Mónaco. La opción de compra queda fijada en 11 millones en caso de que el conjunto del Principado acabe haciéndola efectiva. El Barça asumirá gran parte de su ficha, pero se guardará un porcentaje importante sobre una posible venta si el Mónaco lo acaba fichando.

El ariete culé abandonará, al menos esta próxima temporada, el Camp Nou en busca de una regularidad necesaria. Ansu Fati solo ha podido disputar 300 minutos esta campaña a lo largo de los 11 partidos disputados. El AS Mónaco, plagado de jóvenes jugadores, puede ser la plataforma de lanzamiento que tanto necesita el de La Masía.