Más claro, agua: Szczesny pone en alerta al vestuario, mensaje directo a Lewandowski

Robert Lewandowski y Szczesny se conocen bien, ambos han defendido la camiseta de la selección de Polonia y mantienen una estrecha relación de amistad. Según algunas fuentes, el delantero habría llamado en las últimas horas al guardameta polaco para saber sus intenciones tras el interés del Barça en incorporarlo. La respuesta del portero demuestra tener las ideas muy claras.

Según dichas fuentes, Szczesny habría comentado a su amigo Lewandowski que está muy bien como está y que no le haga ir al Barça para ser suplente. Si no es para ser titular, no vale la pena ir, habría afirmado el portero polaco. En consecuencia, en caso de llegar a un acuerdo con el Barça, Szczesny llegaría para ocupar el sitio de Ter Stegen, que con toda probabilidad, estará de baja toda la temporada.

Szczesny es el portero elegido por la dirección deportiva culé y es muy probable que pase la revisión médica pertinente en las próximas horas. En esta búsqueda, la figura de Lewandowski ha sido clave, gran amigo del portero polaco, Lewandowski pensó inmediatamente en Szczesny, el cual ya disfrutaba de su retirada. El Barça quiere cubrirse las espaldas con un portero experimentado en una posición del campo que se considera muy delicada.

La llegada de Szczesny y sus exigencias, preocupan al vestuario

La llegada del ex de la Juventus ha generado un gran revuelo, tanto dentro como fuera del vestuario. El portero polaco, que había decidido retirarse este verano, ha sido el elegido para reemplazar temporalmente a Ter Stegen mientras esté en el dique seco. El Barça, necesitado de un portero de garantías, ve en Szczesny una alternativa viable no exenta de controversias.

Uno de los primeros focos de tensión ha surgido en cómo afecta este fichaje a Iñaki Peña, el suplente natural de Ter Stegen. Tras años de estar esperando su momento y finalmente tener la oportunidad de demostrar su valía, la directiva del Barça ha optado por buscar una solución externa. Lo que habría encendido las alarmas en el vestuario, son las supuestas exigencias del polaco de ser titular a toda costa o que no contaran con sus servicios.

Declaraciones controvertidas

Estas declaraciones, de ser ciertas, están generando cierta preocupación en la plantilla culé. Aunque Szczesny tiene un palmarés destacado y una carrera internacional respetable, que llegase con esa postura desafiante, no ha sentado nada bien entre ciertos futbolistas. Las exigencias de un portero que había decidido retirarse, han creado un clima de incertidumbre, especialmente, en aquellos que esperaban tener más minutos y protagonismo en esta etapa de la temporada.

Hansi Flick, consciente de la situación delicada que se crea, tendrá que gestionar muy bien esta situación. El técnico alemán ha sabido demostrar un equilibrio importante y sabe que cualquier descontento interno innecesario, puede afectar al rendimiento del conjunto. El vestuario está atento y los próximos días serán clave para ver cómo evoluciona esta situación.