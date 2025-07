Ni 10 ni 20, el Manchester United avisa al Barça: 'Marcus Rashford vale...'

El Barça sigue buscando un extremo capaz de jugar regularmente a buen nivel para dar descanso a Lamine Yamal y Raphinha. Tras descartar a Nico Williams y Rafael Leao, el club catalán ha centrado todos sus esfuerzos en la contratación de Marcus Rashford.

El atacante inglés no cuenta para el Manchester United, y su situación en Old Trafford se ha vuelto insostenible. Rashford, quien en su día fue uno de los pilares ofensivos del United, ahora se ve apartado del grupo por el entrenador Erik ten Hag.

Con su futuro en el aire, su salida del Manchester United es un hecho casi confirmado y la mayoría de los rumores apuntan al FC Barcelona como su próximo destino.

El cambio de postura del Manchester United

Sin embargo, para que Marcus Rashford se ponga la camiseta del Barça, la directiva deberá cumplir con las exigencias del Manchester United.

En un principio, los ‘red devils’ estaban abiertos a una cesión, pero la situación ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Ahora, el club inglés ha decidido que solo venderán al jugador, y no cederlo a otro club.

El Manchester United ha fijado un precio de 48 millones de euros para dejar salir a Rashford. Esta cifra ha sorprendido a muchos, especialmente considerando que el jugador no tiene un lugar fijo en el once y su rendimiento en la última temporada no ha sido el esperado.

¿Vale la pena la inversión por un suplente?

El Barça deberá valorar si merece la pena pagar esa cantidad por un jugador que, teóricamente, llegaría para ser suplente. A pesar de su calidad y su potencial, la presencia de Lamine Yamal y Raphinha hace que su rol en la plantilla sea incierto.

Si bien Marcus Rashford tiene la capacidad de marcar diferencias, el club se encuentra ante una decisión difícil. En concreto, tendrá que sopesar pagar casi 50 millones por un jugador que no tendría un puesto garantizado en el once titular.

De este modo, el fichaje de Marcus Rashford sería una inversión importante para lo que significaría sobre el papel. En este sentido, el FC Barcelona debe sopesar si la llegada de un extremo de alto nivel es realmente una necesidad, teniendo en cuenta el contexto actual de la plantilla.

El futuro de Marcus Rashford aún incierto

El futuro de Marcus Rashford sigue siendo incierto, y todo depende de si el Barcelona decide aceptar las condiciones impuestas por el Manchester United.

Con un precio elevado y la competencia existente en el vestuario, el traspaso no está garantizado, aunque el interés por parte del Barça es real.

Los próximos días serán cruciales para determinar si Rashford se unirá al proyecto de Xabi Alonso o si la entidad catalana optará por otra alternativa en el mercado de fichajes.