El Madrid deja al Liverpool sin su mejor estrella: Raúl Asencio es el responsable nº1

El Real Madrid no ha terminado su actuación en el mercado de fichajes. Tras los fichajes de Xabi Alonso, para el banquillo, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono el club blanco sigue buscando más refuerzos. En este caso, el siguiente objetivo pasa por apuntalar la zona defensiva, donde Raúl Asencio está dejando muchas dudas.

La plantilla madridista se ha reforzado en varias posiciones, pero la defensa sigue siendo un área en la que se busca mejorar. Raúl Asencio, quien ocupa el rol de suplente, no ha convencido con sus últimas actuaciones. Y por eso el Real Madrid se ha puesto en contacto con el Liverpool.

Raúl Asencio y el Mundial de Clubes

Pese al buen rendimiento general del Real Madrid en el Mundial de Clubes, Raúl Asencio fue una excepción. El joven central cometió varios errores en los partidos del torneo. En el primer partido, hizo un penalti innecesario, y en el segundo fue expulsado.

Sin embargo, su actuación más recordada fue en las semifinales contra el PSG. En ese partido, Raúl Asencio cometió un error infantil dentro del área que fue castigado con el primer gol del PSG. No habían pasado ni cinco minutos y el canterano, que aprovechaba la ausencia de Huijsen para ser titular, volvió a fallar.

Tras el torneo, el central intentó dar la cara a través de las redes sociales. "Siento que no he estado a la altura en un Mundial de Clubes que exigía el máximo, pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas", lamentó Raúl Asencio en Instagram. A pesar de la disculpa, el Real Madrid no perdona y la situación de Asencio se ha complicado.

Xabi Alonso pide un nuevo central

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, ha solicitado la llegada de un nuevo central para reforzar la defensa. El rendimiento de Raúl Asencio y Antonio Rüdiger en el Mundial de Clubes ha dejado claro que el equipo necesita más competencia en esa posición. El principal objetivo del club blanco para la próxima temporada es Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool.

El central francés ha sido uno de los mejores en su puesto y es altamente valorado por la cúpula del Bernabéu. Ibrahima Konaté finaliza contrato en 2026, por lo que el Real Madrid había planeado esperar un año para ficharlo a coste cero. Sin embargo, viendo la situación de Raúl Asencio, Florentino podría adelantar su llegada.

El Liverpool pone precio a Ibrahima Konaté

El Liverpool ha tasado al jugador en 50 millones de euros para dejarlo salir este verano. Cantidad que, ahora mismo, está siendo valorada en los despachos del Bernabéu. Veremos qué decisión toma el Real Madrid en las próximas semanas.

En cualquier caso, la llegada de Ibrahima Konaté reforzaría la línea defensiva madridista de manera significativa y daría a Xabi Alonso una opción más en el centro de la zaga. El futuro de Raúl Asencio, por ahora, parece estar en el aire.