Luka Modric rompe su silencio para confirmar lo del AC Milan: 'Esa es la única verdad'

El futuro de Luka Modric va tomando forma poco a poco. El mediocampista croata, que ha sido una leyenda del Real Madrid, se despidió del Bernabéu hace algunas semanas con un emotivo homenaje que quedará grabado en la memoria de los aficionados. Sin embargo, antes de irse tiene la oportunidad de conseguir un título más: el Mundial de Clubes.

Luka Modric, aún con la camiseta del Real Madrid, buscará levantar el trofeo con la ilusión de culminar su etapa en el club de la mejor manera posible. El Mundial de Clubes podría ser el último título de Modric con el Madrid. Después de esa competición, el croata deberá tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Luka Modric se sincera sobre los rumores

Las noticias acerca de su próximo destino son cada vez más intensas, pues hay varios equipos se han interesado en su fichaje. Entre ellos se encuentran el Inter Miami, el Dinamo de Zagreb y el AC Milan. El conjunto italiano, especialmente, ha entrado con mucha fuerza en la carrera por fichar a Luka Modric, quien tendría la oportunidad de finalizar su longeva carrera en la Serie A.

Ahora bien, para sorpresa de todos, Luka Modric ha hablado sobre su futuro y ha confirmado el interés del AC Milan, aunque no ha tomado una decisión definitiva. “No puedo decir nada sobre mi futuro. Hubo llamadas, hubo contactos, pero lo dejé todo para centrarme en la selección y en mi futuro con el Real Madrid", empezó diciendo.

"Aún no he tomado ninguna decisión, y esa es la única verdad. No sé cuándo la tomaré", comentó Luka Modric, dejando en el aire su futuro inmediato.

A pesar de la incertidumbre sobre su próximo paso, Modric sigue siendo un jugador muy valorado a nivel mundial. Su experiencia, visión de juego y liderazgo son cualidades que cualquier equipo desearía tener.

El AC Milan sigue al acecho de Modric

El hecho de que el AC Milan haya mostrado interés en su fichaje muestra la importancia que tiene Luka Modric para los grandes clubes europeos. En este sentido, el club italiano buscaría aprovechar su experiencia en competiciones internacionales.

A día de hoy, el futuro de Luka Modric está más abierto que nunca, pero con el AC Milan en la pole position. Mientras tanto, Modric se centrará en el Mundial de Clubes con el objetivo de aportar su magia una vez más al equipo y conquistar su último título con el Real Madrid.

El futuro de Luka Modric se decidirá después del Mundial, y las opciones sobre la mesa siguen siendo muchas. Veremos qué pasa una vez termine este torneo.