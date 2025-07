Luis de la Fuente sorprende a todos hablando de Gonzalo García y la Selección Española

Gonzalo García se ha convertido en la gran ilusión del Real Madrid y muy pronto podría serlo también de la Selección Española. El joven ariete, que el año pasado brilló en el filial con 25 goles, está aprovechando cada convocatoria que le da Xabi Alonso. En este arranque de temporada, Gonzalo lleva ya 4 goles y una asistencia en apenas cinco partidos, lo que lo convierte en el referente ofensivo del club blanco.

Gonzalo García ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse al nivel más alto y, pese a su juventud, ya es considerado una de las revelaciones más prometedoras del fútbol español. Su olfato goleador, movilidad y descaro en el área han llamado la atención de muchos. Según ha revelado Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito, el joven atacante ha recibido más de diez llamadas de clubes interesados en su fichaje.

Sin embargo, tanto el Real Madrid como Xabi lo tienen muy claro: Gonzalo García no se moverá del Santiago Bernabéu. El plan es que siga creciendo en el Bernabéu al lado de los mejores y se consolide como una pieza clave del vestuario. Florentino Pérez cree que puede ser el próximo gran '9' salido de La Fábrica.

Gonzalo García también llama la atención de Luis de la Fuente

Pero no solo clubes europeos están pendientes de su progresión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, también tiene el nombre de Gonzalo García en su agenda. La Selección Española se encuentra en plena renovación generacional, con muchos jóvenes talentos dando el salto, y Gonzalo podría ser uno de ellos.

Durante la presentación de Aitor Karanka como nuevo director deportivo de La Roja, Luis de la Fuente ha hablado abiertamente del '30' del Real Madrid. "Está haciendo méritos para, en un futuro, ser un jugador de la Selección Española", afirmó con contundencia.

No obstante, Luis de la Fuente también quiso lanzar un mensaje de prudencia: "Lo importante es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto o inmediato. Gonzalo García no ha jugado ni un segundo en Primera División. Como dicen en mi pueblo, hay que hacer un poco de mili para ganarse la posibilidad y el derecho a estar ocupando esos puestos", explicó.

El mensaje de Luis de la Fuente es claro: talento tiene, pero necesita continuidad y experiencia. Gonzalo García deberá seguir trabajando como hasta ahora si quiere tener opciones reales de representar a España en el próximo Mundial 2026. Todavía queda esperar unos meses para ver si, finalmente, se cuela entre los elegidos.