Figo pide un fichaje para el Real Madrid que no gustará a Lamine Yamal: 'Es una ganga'

Si existe alguien que despierta el mismo interés en el Real Madrid y en el Barça, ese no es otro que el portugués Luis Figo. El mítico extremo, que decidió cambiar el Camp Nou por el Santiago Bernabéu, está retirado desde hace varios años, pero eso no le impide seguir de cerca la actualidad futbolística. Figo se caracteriza por ser sincero en todas sus opiniones: habla claro y no duda en decir lo que piensa sobre temas polémicos.

Hace ya unas semanas, Figo se convirtió en protagonista absoluto de la crónica deportiva por sus palabras a Josep Pedrerol, presentador del Chiringuito. Figo comentó: "El otro día estaba viendo un vídeo de Pedrerol y pensaba, ¿Tú crees que la gente es tan gilipollas de creer en lo que estás diciendo?. Eso sólo le puede influenciar a la gente que no tiene opinión propia".

Sin duda, las opiniones de Figo siempre vienen acompañadas de titulares interesantes, acaparando una vez más, todos los focos. Ahora, el portugués no se ha mordido la lengua y ha pedido un fichaje muy polémico para el Real Madrid. Eso sí, seguro que su petición no ha gustado nada a la estrella del Barça, Lamine Yamal.

Figo recomienda al amigo de Lamine Yamal para el Real Madrid

En una entrevista reciente, Figo afirmó lo siguiente: "Hay muchos jugadores que me gustan, pero ficharía a Nico Williams, seguro". Figo continuó: "Es un jugador que me gusta mucho por su posición, hablo por mercado porque por valor y precio creo que es una ganga". El luso considera que el precio actual del navarro es asequible teniendo en cuenta su juventud y progresión.

Figo considera que Xabi Alonso puede ser la pieza clave para cambiarle la cara al Real Madrid y no duda que Nico Williams sería un gran fichaje para el equipo. Seguro que las palabras del portugués sobre el delantero internacional español no han pasado desapercibidas. A Lamine Yamal, gran amigo del navarro, seguro que no le han hecho mucha gracia.

Nico Williams pasa de Figo: lo tiene hecho con el Barça

A pesar de las palabras de Figo y sus recomendaciones al club blanco, parece complicado que el navarro cambie su decisión. La cuenta atrás para el fichaje de Nico Williams por el Barça ha comenzado: el acuerdo es total. El delantero ya ha comunicado al Athletic que desea salir este verano aunque los bilbaínos no lo pondrán fácil a nivel económico.

El extremo zurdo lleva tiempo en la agenda de Deco y el Barça anhela poderlo ver jugar junto a Lamine Yamal. Sin embargo, el Athletic está dispuesto a fiscalizar, tanto el pago de la cláusula como la inscripción en la Liga. Se avecina así un conflicto institucional entre ambos clubs que no pondrá las cosas nada fáciles a la entidad presidida por Joan Laporta.