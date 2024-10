Lamine Yamal y Raphinha lo señalan: no tiene nivel Barça, acierto total

El FC Barcelona ha tenido un gran inicio de temporada, y gran parte de este éxito se debe al destacado rendimiento de Lamine Yamal y Raphinha. El '11' ha dejado atrás los fantasmas de campañas pasadas y, bajo la dirección de Flick, ha encontrado su lugar en el campo, brillando como un verdadero referente en el ataque. Su capacidad para desbordar defensas y contribuir con goles y asistencias ha sido clave para el buen funcionamiento del grupo en este inicio de temporada.

Por su parte, Lamine Yamal sigue demostrando que la edad es solo un número. A pesar de su juventud, cada vez que toca el balón se generan situaciones positivas para el ataque culé. La conexión entre Raphinha y Lamine Yamal ha aportado una nueva dimensión a la parcela ofensiva, mostrando una combinación de experiencia y frescura que está dando grandes resultados.

Lamine Yamal y Raphinha lo dejan claro

El gran nivel exhibido por Lamine Yamal y Raphinha ha puesto en evidencia la dura realidad: Joao Félix no tiene el nivel necesario para jugar en el Barça. Deco apostó por su fichaje y, pese a que su rendimiento no fue del todo malo, no se puede comparar con el impacto que están teniendo los dos extremos del Barça. La intención de Joao Félix era permanecer en el club, pero Flick decidió que lo mejor era no renovar su cesión, un movimiento que ha demostrado ser acertado.

El bajón de Joao Félix es alarmante

Actualmente, Joao Félix milita en las filas del Chelsea, que pagó 45 millones de euros para hacerse con sus servicios de manera definitiva. Sin embargo, su situación en Londres es complicada: ha jugado solo el 19% de los minutos en la Premier League y todavía no ha conseguido hacerse con un puesto de titular. Además, solo ha marcado un gol hasta la fecha, resaltando aún más la distancia entre su producción y la de Lamine Yamal y Raphinha, quienes han estado en una forma sobresaliente.

El hecho de que el Barça haya decidido desprenderse de Joao Félix y confiar plenamente en Lamine Yamal y Raphinha ha demostrado ser un acierto total de la directiva culé. Ambos están llevando al equipo hacia adelante y aportando mucho más de lo que Joao Félix pudo ofrecer en su tiempo en el club.

Es evidente que Joao Félix prometía mucho más de lo que ha demostrado. En el Atleti nunca alcanzó todo su potencial, mientras que en el FC Barcelona solo consiguió dejar algunos destellos. Ahora, en el Chelsea, no está teniendo muchas oportunidades, lo que podría significar la sentencia definitiva a su carrera en la élite del fútbol europeo.