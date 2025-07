Lamine Yamal avisa a Fermín de lo que pasará en su posición: la decisión está tomada

La temporada 2024-25 ha sido histórica para el Barça con la consecución de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En el centro de este éxito se encuentra Lamine Yamal, quien, con solo 17 años, se ha consolidado como la gran estrella del equipo. Su desparpajo, calidad técnica y habilidad para el regate lo han convertido en la referencia ofensiva del club catalán.

Ahora bien, con la carga de partidos que implica una temporada exitosa, Hansi Flick ha reconocido la necesidad de dar descanso a sus jugadores clave. En particular, la posición de extremo derecho, donde Lamine Yamal ha brillado, requiere de un suplente de garantías. El curso pasado, cuando Lamine no estuvo disponible o le tocó descansar, el Barça lo notó y no ganó partidos que, teóricamente, deberían haber sido un mero trámite.

Cuando Lamine no estuvo sobre el verde faltó mucha fluidez en ataque y desborde por la banda, pues su lugar fue ocupado por Fermín López en la mayoría de ocasiones. Fermín destaca por su llegada de segunda línea y su inteligencia para aprovechar los espacios, características que le impiden brillar en la banda. Debido a ello, el Barça pretende arreglar este escenario con el fichaje de un chico de 19 años.

El nuevo suplente de Lamine Yamal deja sin sitio a Fermín López

Fermín López sabe que la próxima temporada no será el encargado de dar descanso a Lamine Yamal. Para cubrir esa necesidad el club ha cerrado la incorporación de Roony Bardghji procedente del FC Copenhague. El fichaje se ha concretado por una cifra cercana a los 2 millones y es descrito como un habilidoso extremo derecho, con estilo similar al de Hazard en sus inicios.

Su incorporación permitirá a Lamine Yamal descansar de manera regular y evitar posibles lesiones sin que el equipo lo note. Con la llegada de un extremo puro, el puesto de suplente de Lamine será para Roony Bardghji, dejando a Fermín López en una posición incierta. De hecho, las últimas informaciones acerca de Fermín van en esta línea.

El futuro de Fermín López se tambalea

Según parece, el FC Barcelona no descarta escuchar ofertas por Fermín López, quien podría dejar una cantidad significativa en las arcas del club. Sin embargo, Fermín ha expresado su deseo de continuar en el Camp Nou y pelear por un puesto en el primer equipo. Eso sí, el de suplente de Lamine Yamal lo tiene complicado.

La llegada de Roony Bardghji al Barça refuerza la posición de extremo derecho y proporciona a Lamine Yamal el descanso necesario para mantener su alto nivel de rendimiento. Sin embargo, esta incorporación también genera incertidumbre sobre el futuro de Fermín López en el club. La competencia por un puesto en el primer equipo se intensifica, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán algo clave para definir el rumbo del equipo.