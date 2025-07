Joan Laporta tenía razón, del Barça a Segunda División en un año: acierto total

Joan Laporta, después de unas temporadas de arduo esfuerzo y decisiones complejas, ha conseguido devolver al Barça a la élite del fútbol profesional. Laporta es consciente de la gran plantilla que ha formado y el tiempo le está dando la razón. Con Hansi Flick en el banquillo, en su primera temporada, el equipo ha sido capaz de alzarse con el triplete de títulos domésticos.

La gran apuesta del club, impulsada por Joan Laporta y seguida por la dirección deportiva de la mano de Flick, ha sido confiar plenamente en el talento de La Masía. Joan Laporta, sea por necesidad o convicción, ha dejado en evidencia que confía más en la cantera que en la cartera. Jugadores como Gavi, Cubarsí, Lamine, Casadó o Bernal han pasado de jugar en el filial a ser piezas clave en el Camp Nou.

Es tanto el talento que atesora La Masía que no todos pueden tener hueco: a algunos no les queda más remedio que buscar una salida. En este sentido, Joan Laporta ha sido testigo de la marcha de jugadores con gran proyección como Unai Hernández o Pau Prim. Un escenario que ya se vivió el verano pasado, aunque no de la misma manera, cuando Marc Guiu terminó fichando por el Chelsea.

Joan Laporta avisó a Marc Guiu de lo que podía pasar

Marc Guiu debutó con el primer equipo del Barça por necesidades de guión y con solo 17 años cumplió su sueño. A los pocos segundos de entrar al campo anotó el gol de la victoria, desatando un potencial pocas veces visto en el Camp Nou. Sin embargo, Marc Guiu fue muy exigente a la hora de pedir ciertas condiciones y Joan Laporta no acabó cediendo a sus pretensiones.

Joan Laporta no le podía asegurar minutos de calidad y Marc Guiu decidió irse al Chelsea a cambio de 6 millones. En su día, Laporta se llevó muchas críticas por permitir dicho traspaso, pero el tiempo ha acabado dándole la razón. Marc Guiu apenas ha tenido minutos en el cuadro inglés y de cara la próxima temporada su futuro todavía es más sombrío.

Marc Guiu apunta al Ipswich Town, de la Segunda División de Inglaterra

Marc Guiu se ha quedado sin sitio en el Chelsea tras los últimos acontecimientos. Los de Maresca se han reforzado con delanteros de máximo nivel como Delap o Joao Pedro. Un escenario que, irremediablemente, obligará al canterano del Barça al que Joan Laporta dejó salir a buscar un nuevo destino para seguir jugando.

El overbooking en la delantera del Chelsea restará posibilidades a Marc Guiu, que apunta al Ipswich Town. El conjunto de la Segunda División de Inglaterra, más conocida como Championship, estaría encantado de poder contar con la oveja negra del Barça. Joan Laporta, por su parte, se frota las manos viendo cómo su decisión de dejar salir al ariete catalán fue tremendamente acertada.