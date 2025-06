Ni Joan García ni Luis Díaz, el Barça cierra otro fichaje TOP: Sale gratis del Arsenal

La hoja de ruta del FC Barcelona para este mercado de fichajes parece estar clara desde hace tiempo. Hansi Flick, entrenador del club catalán, ha señalado dos posiciones clave que necesitan refuerzos urgentes: la portería y el frente de ataque. Para ello, desde la dirección deportiva encabezada por Deco se han manejado opciones de primer nivel.

En el ataque, Luis Díaz se ha convertido en la gran prioridad de Deco. El colombiano es del gusto del técnico y también encaja en el perfil que busca el club: desequilibrante, rápido y con gol. Mientras tanto, para aumentar la competencia en la portería, el Barça también negocia con Joan García, el prometedor guardameta que ha brillado esta temporada.

Hay mucho más

Sin embargo, a pesar de que Deco afirmó hace apenas unos días que "no buscamos centrocampistas, laterales ni centrales", la realidad es otra. El mercado de fichajes ofrece oportunidades que no se pueden dejar escapar. Y el FC Barcelona, que atraviesa un contexto financiero delicado, no está en posición de rechazar un refuerzo de calidad a coste cero.

Un ejemplo reciente es el caso de Jonathan Tah. El central del Leverkusen terminaba contrato este verano y era una opción muy interesante para el Barça, pero el Bayern de Múnich se ha adelantado y ya ha cerrado su incorporación. Aprendida la lección, Deco no quiere que le ocurra lo mismo dos veces.

Lo de Jonathan Tah no se volverá a repetir

Por eso, Deco se ha movido con rapidez. Uno de los mejores jugadores del Arsenal finaliza contrato este verano y todo apunta a que podría llegar al Camp Nou completamente gratis. Se trata de Thomas Partey, centrocampista ghanés no renovará con el club inglés y que ya busca un nuevo destino: el Barça es, de momento, el gran favorito.

Thomas Partey podría convertirse en un fichaje muy útil para el esquema de Flick. Su polivalencia, fuerza física y experiencia en la élite son virtudes muy valoradas. Aunque su puesto natural es el de pivote defensivo, también puede actuar como interior o incluso en línea de tres centrales si es necesario.

Thomas Partey encaja en el Barça

Además, tras su paso por el Atlético de Madrid, Thomas Partey tiene experiencia en España. Conoce el ritmo del fútbol español y podría adaptarse rápidamente a las exigencias del Barça. Su llegada permitiría dar descanso a jugadores clave como De Jong o Casadó cuando actúan en la base del centro del campo.

El fichaje, si se confirma, sería una muestra de inteligencia por parte de Deco. Thomas Partey es un jugador contrastado, sin coste de traspaso y con mucho que aportar. Mientras las miradas se centraban en Luis Díaz y Joan García, el Barça parece que no ha descartado esta opción.