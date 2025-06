Giro de 180 grados con Álvaro Carreras: el Madrid se lo deja claro al Benfica

El Real Madrid está muy interesado en hacerse con los servicios de Álvaro Carreras. Desde hace semanas se comenta que el club blanco apuesta fuerte por el carrilero del Benfica. Su fichaje sería clave para reforzar la línea defensiva, ya que ha cuajado una gran temporada y conoce a la perfección el club.

Álvaro Carreras destaca por su velocidad, solidez defensiva y excelente lectura del juego. Estas cualidades le permiten subir con peligro por la banda. Sin duda, encajaría a las mil maravillas en el plan que Xabi Alonso quiere implementar en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid necesita un jugador con su perfil, a la par que alguien que conozca sus valores (al haber estado en La Fábrica). Ni Fran García ni Ferland Mendy han convencido al club ni al técnico en la banda izquierda. Es por eso que Álvaro Carreras gusta tanto, pero hay un obstáculo.

Benfica se planta contra el Madrid por Álvaro Carreras

Pese a que parecía todo encaminado, la situación ha cambiado. El Benfica se ha plantado y no quiere rebajar ni un euro del precio de Álvaro Carreras. Los portugueses exigen 50 millones de euros para dejarlo salir, cifra mucho más alta de lo que el Madrid está dispuesto a pagar.

El acuerdo parecía cerrado hace unas semanas, pero ahora, las diferencias entre ambas partes son evidentes. El Real Madrid solo aceptará la operación si no supera los 35 millones. Este límite es firme según ha dejado claro la directiva blanca.

Por el momento, el fichaje de Álvaro Carreras está en stand by. El Real Madrid no piensa subir su oferta y el Benfica no bajará sus pretensiones. Esta situación mantiene el futuro del jugador en el aire y genera incertidumbre entre ambas partes.

¿Qué pasará con Álvaro Carreras?

Será clave ver si alguna de las partes cede para desbloquear la operación. Álvaro Carreras es un jugador muy codiciado y su posible llegada al Bernabéu entusiasma a la afición madridista. Sin embargo, el precio es una barrera importante que podría complicar la negociación.

Lo que es un hecho es que Álvaro Carreras es una opción ideal, pero las diferencias económicas frenan su fichaje. Xabi Alonso espera contar con un lateral de garantías para la próxima temporada, pero la operación aún no está cerrada. Habrá que estar atentos a las próximas semanas para conocer el desenlace de esta negociación que podría marcar el futuro defensivo del club.