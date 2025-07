Gerard Martín recuerda lo que pasó y dice lo que muchos piensan: 'Me enfadé mucho'

Gerard Martín ha sido una de las notas positivas en la pasada temporada. Pocos apostaban por él, pero la realidad es que acabó teniendo la total confianza de Flick para ser el sustituto natural de Alejandro Balde. Comenzó con dudas, pero su rendimiento fue de menos a más hasta terminar completando una temporada más que aceptable.

El lateral catalán participó en 28 partidos de Liga y, entre todas las competiciones, llegó a disputar 2.000 minutos. Cifra nada despreciable para ser su primera temporada en la élite. Además, Gerard Martín anotó un gol y repartió 6 asistencias.

Hansi Flick apostó por su solidez defensiva y el zaguero no le defraudó en sus actuaciones, incluso mejorando partido a partido sus incursiones al ataque. En la gira por Estados Unidos, en pretemporada, Álex Valle demostró más condiciones que Gerard Martín, pero la apuesta de Flick sorprendió a todos. Gerard fue entrando en las rotaciones, especialmente cuando Balde tenía que descansar.

Gerard Martín se corona gracias a Flick

Gerard Martín dejó más sombras que luces en sus primeros partidos de competición acusando los nervios y el salto de categoría. Sin embargo, su tenacidad y compromiso con el equipo hicieron que se superara a cada partido hasta tener la confianza total de Flick. Gerard se fue asentando con el paso de los meses y ganó en confianza, lo que se tradujo en un mejor rendimiento.

Balde estuvo fuera bastantes partidos y Gerard asumió con naturalidad el rol de lateral zurdo. Fue titular contra el Real Madrid cuando el Barça se jugaba el título liguero, pero su actuación más destacada tuvo lugar contra el Inter en semifinales de Champions. En el partido de Milán, con todo en contra, Gerard Martín fue capaz de dar dos asistencias de gol que colocaban en ese momento al club catalán en la final.

El enfado de Gerard Martín

Sin embargo, en ese partido, en los últimos instantes del encuentro, el interista Dumfries le arrebató el balón en zona peligrosa. Esa recuperación propició un nuevo gol del Inter que llevaba el partido a la prórroga. Gerard Martín y varios de sus compañeros pidieron falta insistentemente, pero tanto el árbitro como el VAR hicieron caso omiso.

Ahora, viendo lo que pasó con perspectiva, Gerard Martín ha vuelto a hablar sobre esa jugada polémica y decisiva. Ha afirmado: "Sí, para mí sí que fue falta. Soy sincero porque ya ha pasado tiempo y te lo diría si fuera al contrario".

"Me enfadé sobre todo al día siguiente, me miré bastante la acción porque yo sentí algo en el campo que después no se pitó". De este modo, Gerard Martín reconoce que no lo pasó bien tras lo sucedido. Fue una acción que privó al Barça de entrar en la gran final de la Champions League.