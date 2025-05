Gavi lamenta lo de su amigo, adiós Barça: Arsenal, Bayern y Juve pujan por su fichaje

No está siendo una temporada fácil para Gavi, quien sabe que la medular del equipo atesora mucho talento y competitividad. El andaluz volvió de su grave lesión de rodilla sufrida el curso pasado y no está teniendo la regularidad que esperaba. Tras debutar con solo 17 años en la élite y conseguir asentarse en el once titular, este año no está teniendo los minutos deseados.

La gran competencia en la medular hace que Flick confíe ciegamente en futbolistas como Pedri y De Jong, así como en Olmo en la mediapunta. Otros jugadores como Fermín López o Marc Casadó, antes de lesionarse, también tienen un protagonismo destacado en el esquema del técnico alemán. Gavi espera pacientemente su oportunidad, y ha manifestado por activa y por pasiva que el Barça es el único equipo en el que quiere triunfar.

Gavi lo demuestra cada vez que sale al campo, dejándolo todo a base de esfuerzo, compromiso y entrega. Eso sí, pese a las intenciones del joven andaluz, el fútbol da muchas vueltas y no hay nada escrito, nada es seguro. El ejemplo perfecto lo tenemos en Leo Messi: nadie imaginaba verlo con otra camiseta y ahora juega en Estados Unidos.

La incógnita de su futuro

Aunque Gavi renovó el pasado mes de enero y sus intenciones pasan por triunfar en el Barça, hay factores que podrían hacerle cambiar de opinión. El '6' es un jugador muy querido en el vestuario y tiene una gran relación con Lewandowski, Pedri y Fermín. Sin embargo, su mayor apoyo en el vestuario, Ronald Araújo, está más fuera que dentro.

El central charrúa no tiene clara su continuidad en el Barça a pesar de su reciente renovación hasta 2031. Ronald Araújo ha dejado más sombras que luces en sus últimas actuaciones y sale claramente señalado: el Barça no descarta su salida. Su cláusula está fijada en 65 millones, y Bayern, Arsenal y Juve están monitoreando los movimientos del gran amigo de Gavi.

El peor momento de Ronald Araújo en el Barça

Ronald Araújo ha sido el blanco de todas las críticas en las semifinales contra el Inter de Milán y está sufriendo las consecuencias. Muchos aficionados del Barça responsabilizan al central uruguayo de la eliminación del Barça en semifinales. Tanto en el tercer como cuarto gol, Araújo sale señalado en ambos tantos.

El nivel de concentración e intensidad, Ronald Araújo no parecía estar al mismo nivel que el resto de sus compañeros en el terreno de juego. Hace meses que el Barça está preparando la nueva temporada y parece que habrá cambios en la defensa. La salida de Ronald podría afectar a un jugador como Gavi con el que mantiene una estrecha relación de amistad desde hace años.