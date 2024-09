Frenkie de Jong da el paso tras conocer la verdad: fichaje de 28 M€, muy cerca

El Barça sigue buscando refuerzos para la posición de pivote a pesar de que Frenkie de Jong ha vuelto a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El club necesita más opciones para fortalecer la medular y asegurar la estabilidad en esa zona. Actualmente, la dirección deportiva está evaluando varias alternativas para encontrar el perfil adecuado que se adapte a las necesidades tácticas de Hansi Flick.

Mientras Frenkie de Jong regresa, Casadó y Pedri se han adueñado del doble pivote. El canterano adopta un rol más defensivo, mientras que el canario tiene más libertad para llegar a zonas de ataque. Juntos han formado una buena pareja, por lo que De Jong lo tendrá complicado cuando se ponga a tono, y podría tenerlo todavía más difícil si llega un fichaje de 28M€.

El Barça no descuida el mercado de fichajes, y ante las interminables molestias de Frenkie de Jong podría optar por activar su venta. El '21' no aporta demasiado cuando está en el campo y su valor es muy alto, por lo que podría ayudar a estabilizar las cuentas. Además, todavía no ha renovado y se niega a sentarse a negociar una rebaja salarial para adaptarse a las necesidades del club, por lo que su salida no es descabellada.

Frenkie de Jong a cambio de un fichaje de 28 millones de euros

Si el Barça consigue dar salida a Frenkie de Jong, el candidato para ocupar su puesto es un pivote de segunda fila. No llegaría para ser titular, pero sí para acoplarse a las ideas de Hansi Flick y ayudar al centro del campo. Es cierto que Frenkie de Jong ya ha regresado a los entrenamientos, pero su maltrecho tobillo podría volver a dar problemas, por lo que Deco y Laporta piensan en su relevo.

Jerdy Schouten, centrocampista del PSV Eindhoven, se ha convertido en una opción viable para el Barça. Su fichaje, valorado en unos 28 millones de euros, parece más accesible en comparación con otras alternativas. Ha mostrado un buen nivel en Holanda, destacando por su capacidad defensiva y su visión de juego, y ha llamado la atención de los más grandes de Europa.

Jerdy Schouten podría encajar bien en el estilo de Hansi Flick, aportando solidez y equilibrio en la medular. Además, sería un recambio ideal para dar salida a Frenkie de Jong, ya que su llegada supondría mucho menos dinero de lo que dejaría en caja el '21'.

Frenkie de Jong intenta alejar a Jerdy Schouten del Barça

El Barça deberá decidirse, ya que el mercado de fichajes empieza en unos meses y es mejor llegar a él con las decisiones claras. Frenkie de Jong, consciente de la competencia que se avecina, ha intensificado su preparación para asegurar su puesto en el equipo titular.

La elección entre Jerdy Schouten dependerá de la adaptación táctica y la viabilidad financiera de cada operación. Con la fecha del próximo mercado acercándose, el Barça necesitará actuar con precisión para reforzar una posición clave y consolidar un equipo competitivo. De momento, Frenkie de Jong ya ha vuelto a los entrenamientos con el grupo.