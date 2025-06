Hansi Flick acata las órdenes de Joan Laporta: la joya de La Masía se marcha gratis

Es indiscutible que Joan Laporta y Hansi Flick han formado un gran tándem, cada uno en su parcela específica al servicio del club. El técnico alemán ha devuelto la ilusión a un vestuario derrotado y los éxitos no han tardado en llegar. Los métodos de trabajo de Flick han fructificado en poco tiempo y han sido perfectamente asimilados por la plantilla.

Por su parte, Joan Laporta fue quien apostó, junto con Deco, por la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça. El presidente ha sido clave para la reestructuración económica de los últimos años salvando al club de una crisis sin precedentes. Tanto Joan Laporta como Flick se mueven en la misma línea, pero difieren en ciertos temas.

Un ejemplo de ello lo tenemos en Andreas Christensen: mientras Hansi Flick es partidario de su continuidad, Joan Laporta apuesta por su traspaso. Pero Christensen no es el único en una situación así, pues una de las mayores perlas de La Masía también ha provocado reuniones y conversaciones sobre su futuro. Hablamos de Hugo Alba, ariete del Juvenil A y estrella del grupo que ha logrado el triplete.

Hugo Alba, la perla del Juvenil A, se marcha gratis

El delantero centro del Juvenil A culé, Hugo Alba, ha logrado anotar 28 goles a lo largo de la temporada. Pese a ello, el delantero abandonará la disciplina culé este verano. Termina contrato y, según ha explicado, parece que la dirección deportiva del club catalán no ha mostrado demasiado interés en su futuro, así que ha decidido hacer las maletas e irse.

Tal como ha explicado el mismo Hugo Alba, han pasado cosas incomprensibles: "Viendo las dos últimas temporadas, cómo me han tratado, no me he sentido todo lo valorado que me merecía. Me hubiera gustado participar en algún entrenamiento del primer equipo porque creo que la oportunidad me la he ganado personalmente y no me ha llegado".

Hugo Alba ha decidido salir del Barça por no gozar de oportunidades, no solo con Flick, sino también en el filial. "Viendo que en el filial había muchas bajas de delanteros y que estaban en puestos de descenso. No tengo respuesta para eso, ha sido una situación rara, no me he sentido suficientemente valorado: son cosas internas del club que no se saben", ha sentenciado el pichichi del Juvenil.

El OFK Belgrado ficha a Hugo Alba

Hugo Alba ya se encuentra en Belgrado para pasar la revisión médica. Será un club puente dado que hará la pretemporada con el Estrella Roja, ambos clubs comparten su propiedad. Se marcha al OFK Belgrado, con el que firma por 3 temporadas.

Hugo Alba llegó al Barça en 2013 procedente del Elche y ha puesto definitivamente su punto y final en la entidad culé. Una joya de la cantera que no ha recibido ninguna oportunidad, ni siquiera en el filial. Hugo Alba ha sido el capitán de un Juvenil A que lo ha ganado todo incluída la UEFA Youth League en una temporada para enmarcar.