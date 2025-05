Un fichaje, dos posiciones: Jules Koundé y Alejandro Balde dan el OK a su nuevo socio

La cruel eliminatoria de Champions ante el Inter ha servido para que el Barça asuma que necesita encontrar sustitutos de mayor nivel para Jules Koundé y Alejandro Balde. Hansi Flick ha insistido en la necesidad de reforzar ambos laterales dado que los titulares están a años luz Héctor Fort y Gerard Martín. Mejorar la competitividad de la plantilla en este aspecto es una prioridad, y hace meses que Deco y Laporta están trabajando en el tema.

Parece evidente que ni Héctor Fort ni Gerard Martín tienen el nivel necesario, así que saldrán cedidos la próxima temporada con el objetivo que vayan adquiriendo más experiencia. Su salida abrirá la puerta a nuevos fichajes con experiencia y con el nivel necesario para competir con Jules Koundé y Alejandro Balde. En este sentido, varios son los nombres que han circulado en las últimas semanas.

Varios candidatos, un solo finalista

Durante semanas, el entorno culé ha señalado varios perfiles interesantes de cara a la próxima temporada. Por el costado diestro, jugadores como Vanderson, Marc Pubill o Ratiu han sonado con mucha insistencia. Mientras que, por la izquierda, otros como Grimaldo o Caio Hernique también han sido considerados.

Sin embargo, ante las dificultades económicas para ejecutar dos fichajes de este calibre, el FC Barcelona ha cambiado de estrategia. Para acompañar a Jules Koundé y Alejandro Balde, Deco solo realizará una incorporación. Eso sí, se trata de un zaguero con capacidad más que suficiente para actuar por ambos costados sin problemas: Óscar Mingueza.

Óscar Mingueza, suplente de lujo para Jules Koundé y Alejandro Balde

El lateral del Celta de Vigo está realizando una gran campaña demostrando está preparado para volver al Barça. No es ningún secreto que Hansi Flick tiene debilidad por los jugadores polivalentes que pueden ocupar varias posiciones. Es por eso que Óscar Mingueza gusta tanto a la directiva culé: puede jugar por ambas bandas sin problema.

Mingueza tiene una cláusula de rescisión de 20 millones. Eso sí, recordemos que el Barça se guardó un 50% de sus derechos en caso de una futura venta, así que podría regresar al Camp Nou por solo 10 millones. Esta temporada, el crack del Celta ha participado en 32 encuentros, anotando 3 goles y repartiendo 6 asistencias.

El regreso de Óscar Mingueza al Camp Nou

En el Celta no quieren dejar salir a Óscar Mingueza, pero tienen claro que si no renueva en las pocas semanas que quedan tendrán que activar su venta. Y es ahí donde entra el FC Barcelona. Mingueza ha alcanzado su mejor nivel en el Celta, situación que no pasa desapercibida por la dirección deportiva del Barça.

Con la necesidad de reforzar ambos laterales y teniendo en cuenta la polivalencia de Óscar Mingueza, es muy factible que el Barça intente su fichaje. Su precio es también un factor a su favor teniendo en cuenta los precios desorbitados existentes en el mercado. Jules Koundé y Alejandro Balde ya habrían dado su OK a la vuelta del canterano, pues consideran que sería un buen suplente.