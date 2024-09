Ferran Torres, también superado por un fichaje que descartó el Barça

La etapa de Ferran Torres en el FC Barcelona está llena de subidas y bajadas. Llegó como fichaje estrella en el mercado de enero de 2023 a cambio de 55 millones y, pese a que sus inicios fueron realmente prometedores, ahora su papel es completamente residual. Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal no le dan la más mínima oportunidad para jugar y su futuro cada vez está más claro: tendrá que hacer las maletas.

Para Flick, Ferran Torres es un futbolista que puede entrar perfectamente en la rotación, pero que nunca será indiscutible. Es cierto que empezó el curso como titular, pero la llegada de Dani Olmo ha terminado por mandarlo al banquillo. Cada vez juega menos y, para colmo, ahora también ha sido adelantado en la Selección Española.

Ferran Torres ya no sabe qué hacer

La campaña 2023/2024 nos mostró a un Ferran Torres decidido y con mucho gol. De hecho, fue el segundo máximo goleador del Barça, solo por detrás de Robert Lewandowksi. Supo aprovechar muy bien sus oportunidades y se convirtió en una gran solución para Xavi Hernández.

Sin embargo, este año, pese a que empezó como titular, su participación en el Barça ha ido a menos. Y no solo eso, pues parece que en la Selección Española, dónde también era fijo no hace mucho tiempo, le tocará vivir una situación similar. Por la derecha, la banda es para Lamine Yamal, mientras que, por la izquierda, un fichaje que Joan Laporta no quiso hacer también le ha ganado la partida.

Sí, porque Nico Williams está por delante de Ferran Torres para Luis de la Fuente y parece complicado que pueda cambiar de idea tras la reciente conquista de la Eurocopa. Nico aporta mucho más que el '7' y podría quitarle el sitio también en el Barça. Sin embargo, tal y como Joan Laporta explicó, "no llegamos al 1:1 este verano porque no quisimos", por lo que se entiende que el fichaje del extremo bilbaíno fue descartado.

Ferran Torres espera noticias de su futuro

Ferran Torres ya ha visto cómo Nico Williams le pintaba la cara en la Selección Española, y no quiere vivir el mismo escenario en el Barça. Laporta volverá a la carga a por Nico el verano que viene, y Ferran deberá decidir su futuro. Este año ya ha recibido ofertas como la del Newcastle para volver a la Premier League y ser titular, pero ha preferido quedarse.

Veremos qué decisión toma Ferran Torres el próximo verano. Sabe que no será indiscutible salvo que se produzca un giro de 180º y, además, el fichaje de Nico Williams sigue en marcha. Laporta confirmó que detuvo su incorporación por motivos deportivos, pero a nadie se le escapa que será el gran objetivo del club para 2025.