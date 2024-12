El Real Madrid se enfrenta a una auténtica final en su próximo partido de Champions League contra la Atalanta. Los de Carlo Ancelotti están en una situación crítica, situados en el puesto 24, lo que significa que no pueden permitirse más tropiezos. De este modo, el duelo Atalanta-Real Madrid promete ser un auténtico partidazo, donde los blancos lucharán por sus opciones de clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo, el camino hacia la victoria no estará exento de obstáculos, ya que Ferland Mendy no podrá estar disponible. El francés sufrió una lesión en el partido contra el Girona y, aunque no parece grave, se perderá las próximas tres semanas de competición. Esto deja a Fran García como su sustituto natural, quien tendrá que enfrentarse a un reto mayúsculo para cubrir la banda izquierda en un encuentro tan decisivo como el del martes.

Ferland Mendy se queda solo: 3 fichajes milagro del Madrid para la Champions League

A pesar de esta baja significativa, no todo son malas noticias para Carlo Ancelotti. Y es que el italiano podrá contar con tres jugadores clave que se han recuperado milagrosamente de sus respectivas lesiones. Se trata de Rodrygo, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, quienes han superado sus molestias y han sido incluidos en la convocatoria para la Champions League.

Rodrygo Goes, que sufrió una lesión en el duelo contra el Athletic Club en San Mamés, ha logrado recuperarse a tiempo para estar disponible en este crucial partido. El brasileño es una de las principales armas ofensivas de Ancelotti, y su presencia en el campo puede marcar la diferencia ante una Atalanta que no dará tregua.

Por otro lado, Jude Bellingham también regresa tras una pequeña molestia sufrida en el partido contra el Girona. A pesar de que el equipo ha sabido mantenerse en pie sin su presencia en algunas ocasiones, la calidad de Bellingham será imprescindible. Además, el inglés llega en una gran racha goleadora, por lo que su regresó es todavía más destacado.

Finalmente, el regreso de Vinícius Júnior es una de las noticias más positivas para los aficionados merengues. A pesar de los informes iniciales que indicaban que el brasileño podría estar fuera varias semanas, Vinícius ha acelerado su recuperación. Su velocidad, desborde y capacidad para marcar diferencias serán vitales para el Real Madrid en este crucial encuentro europeo.

Por lo tano, pese a la ausencia de Ferland Mendy, el Madrid se presentará en Bérgamo con tres fichajes milagro: Rodrygo, Bellingham y Vinícius Júnior. El duelo ante la Atalanta será una prueba de fuego para seguir luchando por la gloria europea.