Fabrizio Romano confirma: el amigo de Lewandowski, relevo de Ter Stegen

El FC Barcelona ha sufrido un golpe devastador con la reciente lesión de Ter Stegen, quien se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha en el partido contra el Villarreal. Esta grave lesión no solo apartará al alemán del resto de la temporada, sino que también deja un vacío importante en la portería del Barça. Ter Stegen ha sido un pilar fundamental desde su llegada, y su ausencia supone un reto enorme para Hansi Flick, quien deben buscar una solución para mantener la solidez defensiva.

Tras conocerse la gravedad de la lesión de Ter Stegen, Deco y Flick se reunieron de inmediato para analizar las opciones disponibles. La primera alternativa fue confiar en el suplente, Iñaki Peña, ya que dentro del club es visto como un buen sustituto a corto plazo. Sin embargo, la magnitud de la lesión de Ter Stegen ha llevado a la directiva a reconsiderar esta opción y buscar un portero más experimentado en el mercado de fichajes.

Fabrizio Romano señala al relevo de Ter Stegen: el amigo de Lewandowski

Tras la decisión del Barça, el reconocido periodista italiano experto en fichajes, Fabrizio Romano, ha filtrado información clave sobre el jugador que podría ocupar el complicado puesto de Ter Stegen. Y es que, según ha informado, el FC Barcelona ha puesto sus ojos en Szczesny, compañero de Lewandowski debido a su larga relación en la Selección de Polonia. Eso sí, parece que no es el único candidato.

Fabrizio Romano ha dicho lo siguiente: "Los agentes de Szczesny, CAA Stellar, se han acercado al Barça para discutir posibles términos. Szczesny ha anunciado su retirada para este verano, pero el Barça quiere entender su situación."

Este rumor ha generado un gran revuelo, ya que Szczesny podría aportar la estabilidad que el Barça necesita en ausencia de Ter Stegen. A pesar de que Szczesny se ha retirado recientemente, está libre y el Barça ve en él una opción ideal a corto plazo. Con 33 años, el polaco ha jugado en equipos de primer nivel como la Juventus y el Arsenal, demostrando ser muy seguro bajo palos y con grandes reflejos.

Además de su trayectoria en clubes, Szczesny ha compartido muchas convocatorias con Lewandowski en la selección, lo que ha forjado una estrecha relación entre ambos. Esta bonita amistad podría facilitar su adaptación al vestuario culé, un factor importante cuando se trata de hacer un fichaje de emergencia en pleno desarrollo de la temporada.

Fabrizio Romano menciona a Keylor Navas como rival de Szczesny

La búsqueda de un reemplazo para Ter Stegen aún no ha terminado, y el Barça también mantiene en su lista otros nombres además de Szczesny. Fabrizio Romano también ha citado a Keylor Navas, ex del Real Madrid, que también está disponible para cambiar de club. Y no solo eso pues su aviso exacto ha sido: "Keylor Navas y otro candidato permanecen en la lista."

Sin embargo, el hecho de que Szczesny esté considerando su futuro y su cercanía con Lewandowski lo coloca en una posición preferencial para convertirse en el nuevo guardián del Barça.

Si el Barça consigue traer a Szczesny, sería una operación crucial para mantener las aspiraciones del equipo en las competiciones clave, incluyendo LaLiga y la Champions League.