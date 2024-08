Un ex del Barça, señala a Deco y cuenta la verdad sobre Dani Olmo: 'Me parece...'

El ambiente en el FC Barcelona está cada vez más tenso, especialmente tras las recientes decisiones de la directiva en cuanto a fichajes y salidas. Uno de los nombres que más revuelo ha causado es el de Dani Olmo, cuyo fichaje por 60 millones de euros ha desatado críticas contundentes. Josep Maria Minguella, exrepresentante y figura clave en la historia del Barça, ha sido particularmente vocal en su desacuerdo.

Josep Maria Miguella, muy crítico con Deco

En una entrevista con SPORT, Josep Maria Minguella, exrepresentante y figura histórica del Barça, criticó duramente el fichaje de Dani Olmo.

“Dani Olmo no está mal. Es un buen jugador. Pero me parece una barbaridad el precio, 60 millones de euros, porque el Barça no tiene tanta necesidad en su posición, hay jugadores de sobras para ocupar 'su' espacio. Apreciando el nivel de Olmo, 60 millones de euros es exagerado para un fichaje que no es completamente decisivo. Si no juega Olmo, lo hará otro y no pasará nada”, apuntaba Miguella en el diario SPORT.

El exagente, clave en la llegada de Maradona, Messi y Romário al Barça, cuestiona la dirección del club bajo la gestión de Deco, a quien ve como principal promotor de estos fichajes. Para Minguella, la cifra pagada por Olmo es excesiva para un jugador que, aunque talentoso, no es decisivo al nivel que necesita el equipo.

Minguella también ha expresado sus dudas sobre la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador del Barça. Aunque reconoce su prestigio, cree que su estilo físico y agresivo contrasta con la filosofía de toque y posesión del club. “Ahora, traen a un entrenador con prestigio, al que hay que desearle que todo le vaya genial, pero que piensa que no sirve el estilo Barça, o por lo menos así lo ha dejado ver”, aseguraba el exagente.

“Yo no digo que no sea bueno, pero eso rompe con lo que se ha 'vendido' durante tantos años. El Barça tiene una plantilla confeccionada para jugar a un fútbol de toque y ahora viene un entrenador que impone un sistema físico y más agresivo. Puede que haya una etapa de adaptación difícil”, añadía en la entrevista del diario SPORT.

Otro punto de crítica ha sido la posible incorporación de Nico Williams, un jugador que, aunque habilidoso, no es el goleador que el Barça necesita en este momento. Minguella subraya la importancia de contar con delanteros decisivos, como Lautaro Martínez o Julián Álvarez, que podrían aportar los goles que el equipo necesita para competir al más alto nivel.