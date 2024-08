La desorbitada oferta que ha rechazado el Real Madrid por Vinícius Júnior

El Real Madrid tiene claro quienes serán sus estrellas de los próximos años en la parcela atacante. Florentino Pérez ha logrado que este año se junten cuatro de los mejores delanteros del mundo.

Entre ellos, encontramos a Vinícius Júnior y a Rodrygo Goes, que llevan ya dos orejonas conquistadas con el Real Madrid.

Su gran papel en las últimas cuatro temporadas ha hecho que se ganen el cariño de la afición madridista y de Florentino Pérez. Algo que el propio presidente habría demostrado en las últimas horas rechazando dos ofertas millonarias.

La primera ha tenido que ver con Rodrygo Goes, el delantero que se ganó el puesto de titular tras la marcha de Benzema. Sin embargo, a pesar de que Carlo Ancelotti le sigue brindando su confianza, su irregularidad empezó a sembrar las dudas de su continuidad.

Ello, teniendo en cuenta que esta temporada el Real Madrid iba a tener disponibles en su plantilla a Endrick y Kylian Mbappé. Aun así, Florentino Pérez habría rechazado una última propuesta del Manchester City, ya que el equipo inglés lo considera el relevo perfecto de Julián Álvarez.

Todo ello, teniendo en cuenta que el propio jugador se ha pronunciado a la directiva, manifestándose en contra de romper su contrato que le vincula hasta 2028 con el club blanco. Algo parecido ocurrió en el día de ayer con Vinícius Júnior, aunque esta vez la cantidad ofrecida vino de Arabia Saudí.

Florentino Pérez blinda una vez más a Vinícius Júnior

El presidente del Real Madrid ha dejado claro en varias ocasiones que Vinícius Júnior es intransferible. En su última renovación con el club, Florentino Pérez tomó la decisión de fijar una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Una cifra que, a priori, no está al alcance de ningún club europeo, dejando claro que el brasileño no está en el mercado. Lo mismo hizo con Rodrygo Goes, estableciendo la misma cantidad para que clubes como el Manchester City no puedan echarle el guante.

Aun así, el propio Manchester United se lanzó con una oferta de 200 millones por cada uno. Desde Old Trafford, remitieron a Florentino Pérez dicha cantidad en dos tiempos, refiriéndose a ambos delanteros.

Sin embargo, el presidente se mantuvo firme y le respondió con la misma negativa que al equipo de Pep Guardiola. Algo que ocurrió hace unos meses y que evidenció lo importantes que son ambos para el club.

Con la llegada de la estrella francesa y del joven Endrick, se podía especular sobre una posible pérdida de valor de ambos. Sin embargo, la última propuesta procedente de Arabia Saudí habría dejado claro, una vez más, que la postura de Florentino Pérez no cambiará.

El Real Madrid rechaza una oferta de 300 millones de euros por Vinícius Júnior

El conjunto blanco no es novato a la hora de valorar ofertas millonarias por sus estrellas brasileñas. Como se ha expuesto anteriormente, el presidente blanco habría logrado mantener la cabeza fría con las ofertas provenientes de los clubes de Manchester.

Ahora, habría demostrado de nuevo su devoción por ambos atacantes rechazando 300 millones de euros procedentes de un club de la Saudí Pro League.

En concreto, Florentino Pérez habría dejado claro al remitente que la única manera de poder firmar a la estrella del equipo blanco es pagando su cláusula de 1.000 millones de euros.

De este modo, el Real Madrid deja patente que la venta de sus estrellas es innegociable, a pesar de la llegada de jugadores como el propio Kylian Mbappé.