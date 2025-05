El deseo de Pablo Torre se decide este fin de semana: su futuro depende de 90 minutos

La temporada de Pablo Torre ha sido muy limitada en oportunidades. El joven mediapunta apenas ha disputado unos pocos minutos a lo largo del curso. Esto refleja la clara falta de confianza que Hansi Flick tiene en sus capacidades para el primer equipo.

La escasa presencia de Pablo Torre en el campo contrasta con su potencial, ampliamente reconocido desde sus etapas juveniles. A pesar de su indiscutible talento, la competencia en la medular del Barça ha dejado poco espacio para que brille. Su protagonismo ha sido marginal y eso ha abierto la puerta a su salida.

La salida de Pablo Torre: ¿cedido o adiós definitivo?

En el Barça, la continuidad de Pablo Torre no está garantizada. El club no ve un hueco claro para él en la plantilla actual. Sin embargo, Joan Laporta no quiere desprenderse definitivamente del jugador.

La opción más probable es que renueve para posteriormente irse cedido y crecer fuera del Camp Nou. Pablo Torre necesita minutos y confianza y el club entiende que en otros equipos puede obtenerlos. Eso sí, la venta está descartada: el Barça prefiere mantener sus derechos y esperar a que se convierta en un futbolista de primer nivel.

Pablo Torre tiene un destino soñado: volver al Racing de Santander

Pablo Torre tiene un destino preferido para su próximo paso: el Racing de Santander. El club cántabro podría ser la casa donde pueda consolidarse y demostrar todo su valor. Pero para que esto sea posible, el Racing debe asegurar su ascenso a Primera División.

Este fin de semana, el Racing de Santander juega un partido crucial. Se enfrenta a un rival directo como el Granada, al que solo supera por tres puntos en la lucha por el playoff de ascenso. En 90 minutos se decidirá si el sueño de Pablo Torre de volver a casa se acerca o se aleja.

Partido decisivo para el Racing y el futuro de Pablo Torre

El encuentro que disputará el Racing no solo es clave para la entidad, sino también para el futuro de Pablo Torre. El club cántabro necesita sumar puntos para asegurar su plaza en la fase de ascenso. La afición está ilusionada y consciente de la importancia del choque.

Si el Racing logra el objetivo, Pablo Torre tendrá la oportunidad de regresar a un equipo que representa su ciudad y donde podrá tener protagonismo. En cambio, si no consigue clasificarse, habrá que buscar otras opciones para el jugador. El fin de temporada marca el inicio de un verano con decisiones importantes para el Barça y Pablo Torre.